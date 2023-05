Klub der jungen Geschichten Der geheime Wald Nuri Schmutz, Kriens, 2. Sek

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich hatte ein ungutes Gefühl, als ich darauf zulief. Ich öffnete die alte, staubige Schranktür. Erst blendete mich der grelle Strahl, bis sich meine Augen an das Licht gewöhnten und ich langsam etwas erkennen konnte: ein Stück Papier. Es war sehr alt und hatte Löcher. Als ich es in die Hand nahm, verblasste das Leuchten langsam. Ich rannte aufgeregt in mein Zimmer.

Mein Herz pochte, als ich das Papier auf meinen Schreibtisch legte. Ich setzte mich auf meinen Bürostuhl und schaute das geheimnisvolle Papier an. Es erinnerte mich an irgendetwas. Ja genau, an die Karte, die ich am letzten Wochenende verwendet hatte. Ich erkannte, dass dort der geheime Wald abgebildet war, aber der weisse Kreis mitten drin kam mir seltsam vor. Ich hatte sowas noch nie auf einer Karte gesehen. Ich musste herausfinden, was dort war. Ich nahm allen Mut zusammen, packte meinen Rucksack und ging die Treppe runter, holte mein Fahrrad und fuhr los.

Nach 10 Minuten erreichte ich den Waldrand. Ich atmete einmal tief durch und fuhr dann weiter, bis ich in der Ferne Nebel entdeckte. Mit einem komischen Gefühl stieg ich vom Fahrrad, lehnte es an einen alten Baum und ging zu Fuss weiter. Vor dem Nebel wartete ich kurz, bevor ich langsam, Schritt für Schritt, weiterging, bis ich plötzlich wieder Licht sah. Eine grosse, blühende Wiese lag vor mir, die wunderbar nach Blumen roch. Als ich über einen kleinen Hügel lief, sah ich eine wunderschöne kleine Stadt. Doch irgendetwas stimmte nicht.

Als ich näherkam, traute ich meinen Augen nicht, ich sah Märchenfiguren! Die sieben Zwerge, Schneewittchen und noch viele mehr, doch alle liessen den Kopf hängen. Ich ging ein bisschen näher und sprach einen der Zwerge an: «Was habt ihr denn alle?» Er antwortete mit hoher, trauriger Stimme: «Die Kinder lesen unsere Geschichten nicht mehr, und wenn sie niemand liest, sterben wir. Wir befürchten, genau das passiert gerade. Könnten wir aus dem Märchennebel heraustreten, könnten wir die Kinder bewegen und inspirieren. Doch leider schaffen wir das nicht alleine» - «Was heisst alleine? Muss euch jemand begleiten?» - «Ja, es muss ein Mensch sein der Märchen wirklich mag» - «Das passt doch! Früher hat mir meine Oma immer Märchen erzählt und ich bin Fan von Märchen, bis heute!» - «Echt jetzt?», sagte er mit aufgeregter Stimme. «Meinst du, du kannst uns helfen?» - «Ja klar. Was muss ich machen?» - «Es ist ganz einfach. Du musst uns einfach nur an der Hand nehmen und uns durch den Nebel hinaus und wieder zurück lotsen.» - «Gut machen, wir das!». Er dankte mir und umarmte mich fest.

Unverzüglich weihte er alle Märchenfiguren ein, und schon ging es los. Ich war nervös, obwohl meine Aufgabe einfach war. Ich schritt auf den Nebel zu, hinter mir etwa zwanzig Märchenfiguren, Hand in Hand, in einer Schlange. Auf der anderen Seite des Nebels löste sich die Schlange auf und alle gingen schweigend in verschiedene Richtungen.

Ich blieb stehen und wartete auf ihre Rückkehr. Ich weiss nicht genau, wie lang es dauerte, doch es fühlte sich bloss wie ein Wimperschlag an, bis sie mit strahlenden Gesichtern zurückkamen. Sogar Rumpelstilzchen grinste und nicht einmal der Wolf machte ein grimmiges Gesicht. Wieder gaben sich alle die Hand und ich ergriff Rapunzel, das mir am nächsten stand. So schritten wir durch den Nebel zurück in ihre Stadt.

Alle bedankten sich bei mir und sagten, ich solle sie doch wieder einmal besuchen kommen. Das werde ich auch. Und beim nächsten Abenteuer werde ich dabei sein!