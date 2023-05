Klub der jungen Geschichten Der Geheimgang Nicole Bucher, Steinhuserberg, 5. Klasse

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand nicht mehr geöffnet hatte. Meine Mutter hatte mich zum Karotten holen geschickt. Ich bemerkte den Lichtschein im Schrank und ging neugierig darauf zu. Mit zittrigen Fingern öffnete ich langsam die Schranktür. Doch bevor ich die Tür ganz geöffnet hatte, rief meine Mutter: „Lena, wo bleibst du denn? Ich brauche die Karotten.“ Ich zog hastig die Tür zu. „Ja, ich komme ja schon!“, antwortete ich schnell und rannte hoch. Am nächsten Tag kam Amy, meine beste Freundin, zu mir. Ich erzählte ihr von dem Licht im Schrank. „Dann las uns doch mal nachschauen“, schlug sie vor, und sprang vom Bett. Als wir im Keller waren, war da aber kein Licht mehr. „Und wo ist jetzt das seltsame Licht?“, fragte Amy enttäuscht. „Gestern war es noch da!“, sagte ich verwirrt. „Hmm.“, sagte Amy nachdenklich. Dan öffnete sie die Schranktür…. Dahinter war ein schmaler Gang zu sehen. „Komm mit!“, rief Amy und war bereits im Gang verschwunden. „Na gut“, antwortete ich unsicher und ging ihr nach. Wir liefen etwa 15 Minuten durch den Gang, bis wir am Ende des Ganges durch einen Schacht auf eine schöne Lichtung kamen. „Wow!“, staunte ich. Amy schaute auf ihre Armbanduhr. „Oh nein! Meine Mutter kommt mich in 10 Minuten abholen. Komm, wir müssen zurück!“, rief sie und stieg in den Schacht hinunter. „Ja ich komme.“ Nach dem Amy gegangen war, überlegte ich, ob ich Mum vom Geheimgang erzählen sollte. Doch dann dachte ich, dass es vorerst Amys und mein Geheimnis bleiben sollte. Am nächsten Tag nach der Schule liefen Amy und ich nach Hause. Als wir fast bei mir zu Hause waren, hörten wir aufgeregte Rufe: „Polizei, Polizei!“ Ich erkannte die Stimme sofort. „Das ist Mum! Los komm, da muss etwas passiert sein!“, schrie ich zu Amy und rannte los. Als ich ins Haus stürmte, bemerkte ich meine Mutter, die bei der Kellertür stand und in ihr Handy plapperte. „Mum, was ist passiert?“, fragte ich. Meine Mutter hielt warnend ihren Zeigefinger an die Lippen. Als sie fertig war, stotterte sie bloss: „Bei uns wurde eingebrochen!“ „Was?!, fragte ich aufgeregt. Da Kam Amy auch endlich. „Was ist los?“, fragte sie keuchend. Noch bevor ich antworten konnte, hörten wir die Polizeisirenen. Mum erklärte den Polizisten, dass sie den Dieb im Keller eingesperrt hatte. „Wow super Mum“, lobte ich sie beeindruckt. Aber als die Polizei den Keller durchsuchte, fanden sie da keinen Dieb. Plötzlich kam mir der Geheimgang in den Sinn. „Amy, los, komm schnell!“, rief ich und ging zum Kommissar. Ich überredete ihn mit Amy, mir und seinen Leuten zur Lichtung zu fahren, wo der Geheimgang endete. Kaum waren wir versteckt, öffnete sich der Schacht und ein Mann stieg heraus. Die Polizei verhaftete ihn und ich und Amy wurden als Helden gefeiert.

