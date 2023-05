Klub der jungen Geschichten Der geheimnisvolle Grossvater Lino Pfyl, Dierikon, 6. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hat. Aber gehen wir erst mal an den Anfang. An einem sonnigen Sommerabend spielte ich draussen mit meinen Freunden Fussball, als plötzlich mein Handy klingelte. Ich nahm ab und es waren meine Eltern am Telefon die mir sagten, dass ich nach Hause kommen soll denn sie wollten mit mir etwas besprechen. Ich legte auf und sagte meinen Freunden, dass ich nach Hause gehen musste. Meine Freunde waren enttäuscht. Ich stieg auf mein Fahrrad und fuhr nach Hause. Zu Hause assen meine Eltern und ich gleich Abendessen. Während ich ass, erklärten meine Eltern mir, dass sie zu zweit eine Woche in die Ferien gehen wollten und ich sollte zu meinem Grossvater. Ich sagte, dass es okay sei, wenn sie in die Ferien gingen, aber ich wollte nicht zu meinem Grossvater. Mein Vater sagte, dass mein Grossvater eigentlich sehr nett sei. Ich sagte okay, aber mit einer Bedingung. Ich wollte, dass sie mir versprechen, wenn mein Opa nicht nett sei, dass ich dann nach Hause gehen dürfte. Sie fanden den Diel gut und schlugen ein. Ich fragte, wann ich zu ihm gehen soll, und sie sagten, dass ich in einer Viertelstunde auf den Zug müsste. Ich rannte hoch in mein Zimmer. Ich packte meine wichtigsten Sachen also: Zahnbürste, Zahnpasta und Kleider. Ich verabschiedete mich von meinen Eltern und lief zum Bahnhof. Dort angekommen stieg ich in den Zug. Während der Zug fahrt fragte ich mich wie der Bauernhof meines Opas aussehen könnte. Ich hatte Airpods in den Ohren und hörte Musik als plötzlich eine laute Durchsage kam. Der Mann hinter dem Mikrofon sagte, dass alle Leute sofort aussteigen müssten, denn der Zug fing an zu brennen. Ich geriet in Panik und rannte so schnell ich konnte aus dem Zug. Als ich den Zugführer fragte, wie man schnell zum Bauernhof meines Opas kam, sagte er, dass ein Postauto dort hinfuhr. Als es kam, stieg ich ein und setzte mich. Erst dann merkte ich wie geschockt ich immer noch wegen dem Brand war. Nach einer halben Stunde stieg ich beim Bauernhof aus. Ich klingelte am Bauernhaus und ein alter Mann machte die Türe auf. Er sagte: «Du musst sicher Tim sein», ich antwortete «ja, und du musst dann sicher Opa sein.» Er sagte, dass ich reinkommen sollte. Wir quatschten ungefähr zehn Minuten. Ich musste feststellen, dass er gar nicht so streng war, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Danach fragte ich ihn, ob er mir seine Tiere zeigen könnte. Er fand es schön, dass ich an Tieren Interesse hatte, also gingen wir zuerst zu den Kühen und danach zu den Schweinen. Bei den Schweinen fragte ich, ob ich ein Baby Schwein halten dürfte. Als er ja sagte nahm ich, dass süsseste und kuschelte ein bisschen. Als es anfing zu dämmern sagte mein Opa, dass er schon mal in die Küche ginge etwas kochen. Ich wollte wissen, was er kocht, doch er sagte es sei eine Überraschung. Also schaute ich mich noch auf dem Hof um. Als mein Opa mich rief, lief ich zum Bauernhaus. Als ich sah, was er kochte, war ich über Glücklich, denn er kochte mein Lieblingsessen nämlich Flammkuchen. Als wir assen wollte mein Opa wissen wann ich schlafen gehe. Ich dachte mir: Wieso er das wissen will. Aber ich antwortete, dass ich um 21:30 Uhr ins Bett ginge. Nach dem Essen ging ich auf mein Zimmer und packte meine Sachen aus. Während dem Auspacken fand ich ein Zettel darauf stand: 22:00 Uhr Treffpunkt Keller

Ich dachte mir nichts dabei und legte in auf eine Kommode. Als ich fertig ausgepackt hatte, lag ich aufs Bett und war noch ein Bisschen am Handy. Um 22 Uhr hörte ich wie Opa aus seinem Zimmer ging und in den Keller ging. Danach Telefonierte er mit jemandem. Plötzlich war es ruhig! Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich öffnete langsam die Türe und hinter den Kostümen war ein Lift. Ich drückte auf den Knopf und die Lifttür öffnete sich. Ich lief in den Lift hinein. Mit einem Ruck ging der Lift nach unten. Als ich unten ankam stand Opa vor dem Lift! Er fragte mich, wie ich, dass gefunden hätte. Ich antwortete nervös, dass ich in gehört hätte und das Licht am Schrank geleuchtet hat. Er sagte wütend, dass ich das niemandem Erzählen dürfte. Dann mischte sich sein Freund ein und sagte, dass ich doch mitkommen sollte, wenn ich schon hier wäre. Mein Opa sagte widerwillig okay. Ich fragte, wie sein Freund hiess und er sagte, dass er Tony hiess. Ich wollte auch noch wissen, was sie machten. Sie antworteten, dass sie Agenten vom FBI seien. Sie sagten auch noch, dass sie auf der Lauer von einem Massenmörder seien. Nach ein bisschen Recherche wussten wir, wo der Räuber sich befindet. Tony, Opa und ich stiegen in ein Agentenauto ein und fuhren durch ein Geheimtunnel. Nach ungefähr 10 Minuten Autofahrt kamen wir an einem Altengebäude an. Dort stiegen wir aus und liefen langsam in die Nähe des Gebäudes. Sie sagten mir, dass ich diesen FBI-Anzug anziehen sollte. Also zog ich ihn an. Danach klopfte mein Opa laut an und sagte FBI open up. Er hielt ausserdem eine Pistole in der Hand. Als niemand auf machte, holte Opa einen Rammbock hervor. Er holte Anlauf Krrrrrrrr die Türe zerbrach in Tausendteile. Danach liefen wir gechillt hinein. Im Gebäude war es dunkel, Opa gab mir eine Taschenlampe damit ich mehr sah. Tony ging voraus ich war dicht hinter ihm und Opa machte das Schlusslicht. Wir gingen Die Treppe hinauf, bis wir auf dem Dach ankamen. Wir sahen eine Person, die an der Kante stand. Plötzlich schoss ein Helikopter am Gebäude entlang und nahm die Person mit. Opa versuchte auf das Triebwerk des Helikopters zu schiessen, traf aber nur das Blech. Tony rief über ein Funkgerät Verstärkung. Nach einigen Sekunden kam ein Helikopter zu fliegen. Wir sprangen in den Helikopter und flogen dem Mörder hinterher. Als wir flogen erklärte Opa, mir und Tony das er absichtlich auf das Blech geschossen hatte. Denn es sei ein GPS-Gerät und dass wir ihn so Orten konnten. Als wir nahe am Helikopter waren schoss Opa auf das Triebwerk und traf. Der Helikopter wurde immer langsamer und flog tiefer. Der Mörder sprang mit einem Fallschirm aus dem Helikopter. Tony sagte, dass wir ihm folgen sollten. Also zogen wir einen Fallschirm an und sprangen hinter nach. Der Pilot von unserem Helikopter kümmerte sich um den anderen Helikopter. Ich hatte Angst, dass ich auf dem Boden aufprallte, aber kam mir ein bisschen sicherer vor, weil ich einen Tandem Sprung mit Opa hatte. Sonst hätte ich mir in die Hosen gemacht. Tony kam bereits am Boden an und verfolgte den Mörder. Tony war ihm sehr nahe als der Mörder plötzlich eine Waffe zog. Tony schlag sie ihm aus der Hand und Elektroschockte ihn. Als wir kamen hatte der Mörder bereits Handschellen an. Opa sagte dem Mörder, dass gleich ein Gefangenen Transporter käme. Als er kam, gingen wir den die Sonne ging langsam auf. Zuhause sagte ich Opa, dass es sehr cool war. Ich blieb noch ein paar Tage da und erlebte viele Abenteuer im FBI. Als ich mich von Opa verabschiedete sagte er, dass ich, dass niemandem erzählen dürfte nicht mal meinen Eltern. Ich sagte okay und stieg in den Zug. Ich winkte Opa noch nach. Ich hoffe, dass der Zug nicht wieder anfing zu brennen. Als ich am Bahnhof ankam standen meine Eltern schon da. Ich erzählte von Opa. Aber nicht vom FBI. Ich genoss noch den Tag mit ihnen und ging am Abend schlafen.