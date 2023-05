Klub der jungen Geschichten Der geheimnisvolle Keller Mara Steudler, Nottwil, 2. Sek

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Der Schrank war mindesten hundert Jahre alt und dunkelbraun. Neben dem Schrank stand ein Besen, ein Eimer und einen Mülleimer. Das kam mir gruselig vor. Vor allem dieses Licht im Schrank. Es war sehr hell und hatte einen gelben Schimmer. Es erinnerte mich an einen Sonnenstrahl.

Ich überlegte mir, was ich machen sollte, denn ich hatte ein bisschen Angst. «Paula», ertönte es plötzlich, es war Papa, «es gibt Mittagessen.» Ich stieg die Treppen wieder hoch und ging an den Tisch. Ich erzählte meinen Eltern alles. Als ich es ihnen zeigen wollte, schien das Licht im Schrank nicht mehr heraus. Sie sagten, ich hätte doch geträumt.

Als ich nach der Schule nach Hause kam, war Papa am Arbeiten und Mama ging in den Supermarkt einkaufen. Ich stieg schnell in den Keller hinunter. Ich traute meinen Augen nicht, das Licht war wieder da. Ich rieb meine Augen, aber es ging nicht weg. Im Keller war es warm. Ich streckte meine Hand aus und griff zur Schranktür. Ich öffnete sie vorsichtig und langsam.

Es kam mir ein Ton entgegen. Ich schaute vorsichtig rein: «Jöh, da war ein Hund!» Er schaute mich lange an, als ob er noch nie einen Menschen gesehen hätte. Er war so klein, er hatte ein weisses Fell mit schwarzen Flecken. Ich nahm ihn vorsichtig auf den Arm. Wir gingen zusammen in die Küche. Ich nahm eine Schale und füllte sie mit Wasser. Der Kleine war durstig. «Wie heisst du?», fragte ich, er gab mir aber keine Antwort. Genau in diesem Moment kam Mama nach Hause und erschrak heftig. Sie sagte zu mir, ich dürfe Tiere doch nicht einfach nach Haus nehmen. Ich erzählte ihr die ganze Geschichte. Sie sagte: «Wir gehen zur Polizei und fragen ob der Hund vermisst gemeldet ist.» Als wir wieder nach Hause kamen, strahlte ich bis zu den Ohren. «Der Hund gehört jetzt zu unserer Familie!», schrie ich. «Er heisst Anton!»