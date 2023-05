Klub der jungen Geschichten Der geheimnisvolle Keller Emilia Britschgi, Hünenberg See, 5. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeit niemand mehr geöffnet hatte. Ich ging näher an den Schrank, da sah ich einen kleinen fast unscheinbaren Zettel. Ich nahm ihn und öffnete ihn, er war 3-mal gefaltet. Mit alter verschnörkelter Schrift stand „Wer diesen Zettel liest wird es bitter bereuen“. Ein kalter Schauer lief mir den Rücken hinunter. Ich hörte ein Geräusch von oben, schnell wurde mir klar, dass, das meine Mutter sein musste, die von der Arbeit nach Hause kam. Ich schnellte nach oben und rauf in mein Zimmer. Meine Mutter klopfte 2-mal an meine Tür und trat hinein. Mein Herz pochte wie wild, aber sie sagte nur „Marie es gibt Mittagessen“ mehr nicht. Ich hatte schon Angst sie hätte gemerkt das ich vom Keller nach oben geschnellt bin. Ich trat die Treppe hinunter und musste die ganze Zeit an diesen Zettel, an den Schrank und allgemein an den Keller denken. Das ganze Mittagessen über dachte ich nur daran und stocherte nur in meinem Teller herum, meine Mutter machte sich schon Sorgen, denn es war mein Lieblingsessen Spaghetti Carbonara. Nach dem Mittagessen trug ich das Geschirr nach draussen und meine Mutter sagte zu mir „Ich gehe noch kurz einkaufen könntest du noch abwaschen?“ Darauf antwortete ich mit einem Lächeln auf den Lippen „Na klar“ denn ich freute mich, dass sie ging und ich alleine zuhause war und noch einmal in den Keller gehen konnte. 10 Minuten später hatte ich abgewaschen und war auf dem Weg in den Keller. Schon von weitem sah ich das Leuchten des Schrankes. Es kam mir komisch vor das ich dieses Leuchten noch nie bemerkt habe. Aber das war mir im Moment egal, ich wollte einfach wissen, was sich in diesem Schrank befand. Ich ging näher und öffnete den Schrank, es erschien ein blaues Loch. Ich steckte meinen Arm ins Loch und ich fühlte ein Zerren, das mich in das Loch zog. Plötzlich sah ich etwas Gigantisches es war ein riesiges blaues Wunderland. Doch bei genauerem Hinsehen war es grauenvoll, denn all diese wunderschönen Sachen waren eigentlich grausame Monster. Es kam ein Junge etwa in meinem Alter auf mich zu, ich bekam schon Panik das er ein verkleidetes Monster sei, das mich auffressen möchte. Doch dieser Junge sagte sehr freundlich zu mir „Hallo habe bitte keine Angst ich bin kein schreckliches, blaues Monster von der Wunderland-Insel. Denn ich bin Joschua und bin vor einem Jahr hier gelandet und nicht mehr herausgekommen und jetzt bin zuständig für andere Leute, denen das gleiche passiert wie mir und will ihnen heraushelfen. Marie hatte plötzlich panische Angst und sagte „Äh hallo ich bin Marie und wenn ich das richtig verstanden habe, komme ich hier nie mehr hinaus und du willst mir trotzdem dabei helfen, auch wenn es gar nicht möglich ist.“ Darauf sagte Joschua „Doch Marie man kommt wieder aus dem Wunderland, aber man hat nur 1 Tag also 24 Stunden Zeit bis der Mond am anderen Ende der Insel wieder aufgeht und du kannst mir vertrauen in dieser ganzen Zeit, die ich hier war, habe ich alles darüber gelernt aus dem Wunderland hinaus zu kommen.“ Da wurde Marie einiges entspannter. „Also gut, wenn ich mit so einem guten Profi die Chance habe, wieder hier hinauszukommen dann los wir haben ja nicht ewig Zeit.“ Daraufhin ging ich mit Joschua los und nach einiger Zeit fragte Marie Joschua. „Was ist eigentlich unser Ziel an das andere Ende der Insel zu kommen?“ Joschua sagte „Nein, nein Marie wir müssen ein grosses grusseliges Monster besiegen, denn der Zahn von diesem Monster brauchen wir, um am anderen Ende der Insel die Schrank-Tür zu öffnen. Jetzt verstand Marie alles und meinte „Gut dann hoffe ich das wir das Monster besiegen werden.“ „Ja, das werden wir bestimmt.“ Dann liefen wir einige Stunden weiter, bis wir auf eine grosse kahle Stelle trafen an dem es keine blauen Blumen und Büsche gab. Joschua sagte „Hier lebt das Monster wir müssen laut Krach machen das es erweckt und wir es besiegen können.“ Sie machten so lauten Krach wie sie konnten und plötzlich brüllte weit hinten ein Monster. Marie erschrak und sagte mit zitternder Stimme „So grusselig habe ich mir das auch wieder nicht vorgestellt.“ Doch sie hatten nicht lange Zeit, um zu reden, denn es raschelte wild hinter einem nicht al zu weit entferntem Busch und eine dicke Schnauze ragte hervor. Joschua schrie einmal laut und sie begannen zu kämpfen. Nach 4 ½ Stunden wurde das Monster immer schwächer und schwächer bis es auf einmal hingefallen ist und sich nicht mehr bewegte. Marie fragte zögerlich „Haben wir es besiegt?“ Und Joschua freute sich so sehr, dass er auf das Monster sprang und in einem Zahn ausriss. Doch da hatte ich noch eine Frage „Du Joschua wieso haben wir das 4 ½ Stunde ausgehalten mit einem Monster zu kämpfen und haben dann auch noch gewonnen?“ Dann sagte Joschua „Ou Entschuldigung das habe ich dir gar noch nicht erzählt ich habe in dieser Zeit als ich hier auf dieser Insel war ein Spezialpulver zusammen gemischt das man gegen alle Monster dieser Insel kämpfen kann und auch gewinnt.“ Ich fand das grossartig und antwortete „Das ist ja grossartig aber können wir jetzt vielleicht zum Schrank gehen?“ Daraufhin gingen wir zum Schrank und steckten den Zahn in das Schrankschloss oder eben in das Zahnschloss, es klickte und die Schrank-Tür schwang auf. Marie jubelte und sagte: „Aber ich kann dich doch nicht einfach hier allein lassen komm doch mit dann kannst du deine Familie wieder mal sehen.“ Doch Joschua sagte traurig: „Ich habe keine Familie“ Mir tat es leid ihn so darauf angesprochen zu haben und entschuldigte mich: „Es tut mir leid dich darauf angesprochen zu haben, aber du kannst doch zu uns kommen und bei uns wohnen“ Das fand Joschua nicht mal so schlecht den wir haben uns eigentlich sehr gut verstanden und so allein im Wunderland ist es auch nicht gerade hübsch. Er sagte: „Das würde ich natürlich gerne“ Und dann gingen sie in den Schrank und kamen wieder vor Sonnen-Untergang bei Marie zuhause im Keller aus dem Schrank.“ Wir gingen nach oben in die Küche und dort war auch schon meine Mutter und fragte wer ist denn dieser Junge und ich antwortete: „Das ist Joschua und er hat keine Familie mehr darf er bei und wohnen?“ Und meine Mutter antwortete gleich: „natürlich darf er das“ und so lebten sie glücklich zusammen mit Joschua.

