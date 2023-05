Klub der jungen Geschichten Der geheimnisvolle Raum Arina Zezzi, Flüelen, 5. Primar b

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Boah, das war richtig gruselig. Dort war alles so dunkel und modrig, nur ein klitzekleines Licht schien hervor. Ow, ich hab mich ja gar noch nicht vorgestellt: ich bin Nova. Ich lebe mit meinen Eltern und mit meinem kleinen Bruder in einem sehr alten aber schönen Haus. Aber jetzt zurück zu diesem Keller. Das war so gruselig, ich hatte zu grosse Angst einen Schritt weiter zu gehen. Als ich wieder hoch kam, habe ich Mama lieber nichts erzählt. Dann gab es schon Abendessen. Und zwar Teigwaren mit Tomatensauce. Mhh, das war richtig lecker. Dann hab ich noch ein bisschen Fernsehen geschaut. Danach habe ich mein Pyjama angezogen. Und als ich dann im Bett war, da hab ich irgendein Geräusch gehört. Ihr müsst nämlich wissen, dass mein Zimmer genau über dem Keller ist. Also fasste ich all meinen Mut zusammen, holte eine Taschenlampe, mein Sackmesser und eine Decke. Danach stieg ich in den Keller hinunter, das Geräusch kam immer näher. Und ein kleiner Lichtstrahl kam hervor. Ich kam immer näher, doch da verschwand er plötzlich. Ich kam noch näher, aber da war eine Wand. Ich begann die Wand abzutasten. Da, da öffnete sich plötzlich die Wand, da kam ein Schrank hervor, auch der öffnete sich. Zuerst zögerte ich, doch dann beschloss ich, hinein zu gehen. Und dann war ich in einem Raum. Der Raum war sehr alt und schön geschmückt. In der Mitte stand ein riesiger Tisch. Darauf waren Teller, Gläser, Gabeln, Messer, Löffel, Servietten und ein riesiger Kuchen. Das sah alles sehr schön aus. Plötzlich tippte mir jemand auf die Schultern. Ich drehte mich zitternd um. Da erkannte ich, dass es mein Bruder war. Ich fragte ihn, was er hier macht und warum er von diesem Raum weiss. Er sagte, es wäre sein Geheimversteck und das er ihn mal gefunden hatte als er im Keller war. Er fragte mich, ob ich mit ihm zusammen im Geheimversteck sein wolle. Aber ich dürfe niemandem davon erzählen. Ich sagte ok und dann assen wir gemütlich und zufrieden den ganzen Kuchen.