Klub der jungen Geschichten Der geheimnisvolle Schrank Laura Gisi, Cham, 2. Sek

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, denn meine Eltern sind nicht zuhause. Nachdem ich vom Arbeiten zurückgekommen bin, lief ich die Kellertreppe hinunter und sah den Schrank in der hintersten Ecke stehen. Ich machte den Schrank auf und schaute hinein. Ich sah nichts ausser das grelle Licht vor meinen Augen.

Plötzlich zog mich eine Hand hinein. Ich konnte nicht sagen, was es für eine Hand war. Ich schaute mich um und sah Dinge, die mir bekannt vorkamen. Es waren Dinge wie zum Beispiel meine alten Spielsachen oder mein erstes Fahrrad. Ich lief weiter und sah einige Szenen aus meiner Kindheit. Eine Szene war, als ich meinen sechsten Geburtstag mit meinen Freunden in unserem Garten feierte.

Ich lief weiter und sah ein Labyrinth vor mir. Ich erinnerte mich, dass ich früher immer mit Spielzeug-labyrinthen gespielt habe. Aber das Labyrinth vor mir war grösser als ich. Ich rannte zum Eingang vom Labyrinth, dort hing ein Schild. Auf dem Schild stand, dass ich durch das Labyrinth gehen muss, um wieder in die Gegenwart zu kommen.

Das Labyrinth war sehr gross. Ich dachte, ich schaffe es niemals aus so einem Riesenlabyrinth heraus, aber ich lief los. Nachdem ich ungefähr eine Stunde lief und noch nicht weitergekommen bin, machte ich eine Pause. Ungefähr vier Stunden später, nachdem ich mehrmals Panik hatte, sah ich den Ausgang. Ich spürte eine Erleichterung in mir. Als ich den Ausgang hinter mir liess, zog mich wieder eine Hand zurück in die Gegenwart.

Meine Eltern kamen aus den Ferien zurück und ich erzählte ihnen was mir passiert war. Ich bat meinen Vater den Schrank abzubauen, damit ich nicht nochmal auf die Idee kam in den Schrank zu gehen. Der Vater erfüllte meinen Wunsch und seitdem lebe ich ein glückliches Leben.