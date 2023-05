Klub der jungen Geschichten Der geheimnisvolle Schrank Jaméa Sidler, Nottwil, 2. Sek

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Verwundert lief ich auf den Schrank zu. Ich bekam ein mulmiges Gefühl, denn ich hatte diesen Schrank noch nie geöffnet und nun stand er einen kleinen Spalt offen. Als ich gerade meine Hand ausstreckte, um den Schrank ganz zu öffnen, hörte ich einen Knall. Erschreckt wich ich zurück. Das Geräusch kam eindeutig aus dem Schrank. Vielleicht sind es nur Ratten, dachte ich mir und öffnete den Schrank langsam.

Der Schrank war leer bis auf eine kleine, brennende Kerze, die in einer Ecke stand. Mir lief ein Schauer über den Rücken. «Wer war das?», fragte ich mich selbst. Ich beugte mich vor, um die Kerze auszupusten und sah dabei, dass neben der Kerze am Boden des Schrankes eine grosse Klappe war. Ohne darüber nachzudenken, öffnete ich die Klappe.

Hinter der Klappe befand sich eine Treppe. Obwohl ich mir fast in die Hose gemacht hatte, stieg ich die Treppe hinunter. Es war stockdunkel, ich zündete meine Handytaschenlampe an und stieg die morschen Stufen hinab. Unten an der Treppe war ein langer Gang. Er war vollkommen leer. Mein ganzer Körper fing an zu zittern. Ängstlich schaute ich mir den Gang genauer an. Am Ende des Gangs befand sich eine rote Tür. Ich lief bis zur Tür und riss sie, ohne darüber nachzudenken was dahinter sein könne, auf.

Es war ein kleiner Raum, darin befand sich ein kleines Bett, ein Herd, ein Tisch und eine offenstehende Toilette mit einem Waschbecken. Ich schaute mich um und sah eine brennende Kerze auf dem Tisch. Es war die gleiche Kerze wie vorher im Schrank brannte. Hier unten muss heute jemand gewesen sein, dachte ich mir. Das Ganze war zu viel für mich ich bekam eine Panik Attacke und sackte zu Boden. Als ich mich von meiner Attacke wieder etwas erholt hatte und beschlossen hatte, wieder in meinen Keller zurück zu rennen, hörte ich einen Atem hinter mir, doch dieser Atem kam nicht von mir. Ich war nicht allein in diesem Raum.

Ich drehte mich im Sitzen um und da stand meine verstorbene Mutter. «Warum bist du nicht tot?», sagte ich mit einem Schluchzen. Ich konnte es nicht fassen, dass meine Mutter ihren Tod vorgetäuscht und sich hier unten versteckt hatte. Auf der einen Seite war ich glücklich, dass sie noch lebte, aber ich war viel wütender, dass sie alle getäuscht hatte. Doch eins ergab für mich keinen Sinn. Ich habe bei ihrer Beerdigung ihre Leiche gesehen. Wessen Leiche wurde da beerdigt?