Klub der jungen Geschichten Der geheimnisvolle Schrank Tim Wiss, Cham, 2. Sek

(chm)

«Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.»

Ich, ich bin ein Junge Namens Ruedi, 13 Jahre alt, habe braune Haare und blaue Augen. Meine Familie und ich zogen vor zwei Wochen um in eine neue Wohnung. Sie war grösser als die alte und da wir zu viert in einer Zweizimmerwohnung keinen Platz mehr hatten, zogen wir um.

Als wir dann am Umziehen waren, mussten wir natürlich auch den Keller befüllen. Ich ging mal in den Keller, aber da stand noch etwas Grosses, Holziges und Grauenvolles. Es war ein Schrank. Ich wusste allerdings nicht, wieso noch ein Schrank in unserem Keller stand, deshalb holte ich meinen Vater runter.

Er kam schlussendlich nach fünf Minuten in den Keller, da er noch kurz ein Möbel in die Wohnung trug. Wir bestaunten den Schrank gemeinsam. Als wir aber näher gingen, sahen wir ein Licht, welches durch das Schlüsselloch strahlte. Ein leichtes, dumpfes und seltsames Geräusch hörten wir auch durch den Schrank. Mein Vater hatte die Lösung als erstes rufen wir mal den Vermieter an, der allerdings nicht an das Telefon ging. Mir fiel dann aber ein, dass wir die Nummer der vorherigen Mieter bekommen haben, falls wir noch konkrete Fragen haben. Ich nahm das Telefon meiner Mutter, suchte mir die Nummer der Vormieter raus und rief sie an. Es klingelte gerade zum zweiten Mal, da nahm auch schon jemand ab, ich fragte ihn und die Antwort war genau, der ist nicht von uns und wir haben ihn auch nie geöffnet. Für uns hiess es jetzt, der Schrank ist schon länger als 20 Jahre dort und er wurde auch nie geöffnet. Mein Bruder Manfred kam dann noch mit einer, an der sein Schlitten befestigt war, die Treppe herunter.

Ich hatte einen Blitzgedanken. Wir könnten doch die Schnur des Schlittens an der Schranktür befestigen und danach mit genügend Distanz daran ziehen. Mein Vater nahm die Schnur, band sie an der Tür fest und lief mit meinem Bruder und mir zur Treppe. Auf drei zogen wir gemeinsam an der Schnur. Die Tür ging auf und wir sahen einen Tunnel, der beleuchtet war. Ich ging voraus und der Rest ging hinterher durch den Tunnel. Nach zwei Metern endete er. Es ging nur noch hoch oder runter. Unten war Wasser, welches dieses Geräusch machte, als wir im Keller waren. Von oben kam Licht und auch ein Schatten. Ab jetzt ging mein Vater voraus, er stieg hoch und öffnete den Gullideckel. Wir kamen direkt hinter unserer Mutter Sabrina hoch. Die Mutter staunte nicht schlecht wie wir auch nicht, als wir plötzlich hinter ihr im Garten des Hauses standen. So hatten wir das Rätsel vom geheimen Schrank gelüftet und wir waren froh, dass es nichts Schlimmeres war. So hatten wir jetzt einen zweiten Ein- und Ausgang in unser Haus.