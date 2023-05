Klub der jungen Geschichten Der geheimnisvolle Schrank Maëlle Meschenmoser, Neudorf, 1. Oberstufe

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, der seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Weil ich ein sehr ängstlicher Junge bin, habe ich es nicht gewagt, alleine in den Schrank zu schauen. Also rief ich meinen besten Freund an. Ein paar Minuten später stand Max vor meiner Haustür. Er machte sich darüber lustig, warum ich diesen dunkelbraunen Schrank nicht selber öffnen könnte. Wir gingen in meinen trostlosen, dunkeln und feuchten Keller. Wir konnten das Licht aus dem Schrank kaum übersehen. Gespannt öffnete Max denn dunkelbraunen Schrank, ganz langsam. Wir sahen mit grossen Augen, dass uns eine Box direkt ins Gesicht leuchtete. Wir nahmen die schwarze Box mit in mein gemütliches und behagliches Zimmer. Das Leuchten der Box war so hell, dass ich meine Augen zukneifen musste. Ich fragte mich, was diese Box in unserem braunen Schrank zu suchen hatte? Wer diese wohl in den Kellerschrank gesteckt hatte? Ist das ein Geheimnis? Gespannt öffnete Max dann die schwarze Box. Mit einem mal drehte sich alles um mich und ich sah ganz viele farbige Punkte. Oh mein Gott, Max ging es genau gleich. Ich habe meine Augen geschlossen, weil es mir sehr unangenehm war. Als ich meine Augen wieder öffnete sah ich, dass Max mit seinem blauen Hemd und seiner kurzen schwarzen Hose am Boden sass. Er sah sehr verwirrt aus. Als ich mich umsah entdeckte ich, dass wir in einem Tunnel waren der mehr schlecht als recht beleuchtet war. An der Steinwand hingen mehrere Fackeln. Aber es war trotzdem dunkel und machte Angst. Mittlerweile stand Max auch wieder auf seinen Beinen. Es fühlte sich so an, als ob wir beide in die Box hineingezogen wurden. Max und ich waren sehr verblüfft und konnten es kaum fassen. Als ich mich mit Max darüber unterhalten hatte, was wir tun sollten, einigten wir uns darauf, dass wir in den feuchten, nassen und dunkeln Tunnel weiter gehen werden um zu sehen, was es dort so gibt und wie wir wieder nach Hause kommen können. Als wir ein Stück gelaufen sind, wurde es immer dunkler und noch düsterer. Plötzlich sahen wir eine riesige Wand vor uns. Diese Wand versperrte uns den Weg und wir konnten nicht weiter gehen. Was sollten wir bloss machen? Wir hatten Angst. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Doch mit einem mal hörte ich die tiefe Stimme von Max. Er sagte: «schau mal hier gibt es einen Hebel!» Max versuchte mit seiner ganzen Kraft den Hebel um zu schieben. Dann hörten wir auf einmal, dass es ganz laut quietschte.Wir sahen, wie sich die grosse, dunkle Wand vor unseren Augen bewegte. Wir standen ganz erschrocken vor der Wand. Die Herzen von uns beiden klopften wie wild. Langsam gingen wir ganz ängstlich weiter, sehr langsam. Doch plötzlich hörten wir Schüsse. Wir wussten nicht, von wo diese Schüsse kamen, weil es im ganzen Tunnel hallte. Doch mit einem mal hörten wir, wie die Schüsse immer noch näherkamen. Wir sahen plötzlich einen dunkeln grossen Schatten hinter uns. Man konnte nur erkennen, dass diese Person sehr gross war. Wir dachten, dass es ein böser Mann ist. Als die mysteriöse Person immer näherkam, rannten wir los. Wir waren schnell und rannten um unser Leben. Plötzlich stürzte ich, ich hatte Schmerzen. Ich konnte nicht aufstehen und wollte schreien. Alles drehte sich um mich und meine Augen schlossen sich.

Als ich die Augen wieder öffnete, lag ich in meinem Bett. Mein Rücken war nass geschwitzt. Mein Gott war ich froh, dass alles nur ein Traum war! Wenige Minuten später hörte ich auch schon meinen Wecker klingeln. Das Klingeln war direkt schön. Ein paar Minuten später stand auch schon Max vor meiner Haustüre, so wie jeden Morgen. Wir zottelten ganz gemütlich in die Schule, so wie immer. Dann, ganz plötzlich, sah ich genau den gleichen Mann, den ich in meinem Traum gesehen hatte. Gross und dunkel stand er vor mir. Er hatte die schwarze Box in der Hand, genau diese Box, die in meinem Traum vorkam. Es lief mir kalt den Rücken hinunter, war das doch kein Traum?