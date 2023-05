Klub der jungen Geschichten Der Geheimnisvolle Schrank Lara Bieri, Schwarzenberg, 5. Primar

(chm)

Heute Nachmittag war mir langweilig, und ich wusste nicht, was ich machen sollte! Doch plötzlich kam mir die Idee mit dem geheimen Buch, denn ich hatte das Buch einmal gefunden, als wir den Keller aufräumten. Ich stieg in den Keller und fand das Buch im alten, verstaubten Regal von meiner Oma. Während ich den Staub vom Buch wegpustete fiel mein Blick auf den Schrank neben dem Regal. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich hörte eine leise Stimme, die meinen Namen rief. Die Stimme wurde immer lauter und ich folgte ihr zögerlich. Als ich vor dem Schrank stand, öffneten sich die Türen ganz von alleine. Ich sah ein kleines Wesen, es sagte: «Hallo Lara, du musst mir helfen!» Ich sagte: «Hallo, du kleines Wesen, wer bist du? Was machst du im Schrank?» «Ich bin der Wichtel, Herr Langhaar. So nennen mich zumindest alle meine Freunde.» «Wo sind denn deine Freunde?» fragte ich. «Das weiss ich ja auch nicht. Sie sind einfach verschwunden! Weisst du was, du kannst mir helfen sie in meiner Welt zu suchen.» forderte mich Herr Langhaar auf. Verwundert fragte ich: «In deiner Welt? Wo ist denn dein zu Hause?» «Ich werde es dir zeigen, lass dich überraschen.» meinte Herr Langhaar. «Kommst du mit?» Ich sagte: « Okay, ja ich lasse mich überraschen. Wie kommen wir in diese andere Welt?» «Wir müssen in den Schrank stehen, dann sage ich ein Zauberspruch und es geht los. Abrakadabra wir sind jetzt in der Winterlandschaft.» Ein pinkes Licht umkreiste uns, und dann flogen wir durch die Luft und plötzlich war es frostig und kalt. Wir wurden in eine zauberhafte, eisige und tief verschneite Landschaft katapultiert. Gemeinsam machten wir uns sofort auf die Suche nach den Freunden von Herrn Langhaar. «Oje!» rief Herr Langhaar erschrocken. «Unser Dorf ist im Schnee versunken! Meine Freunde sind eingeschneit, wir müssen sie befreien.» Es zischte und da stand die «Fee Eiskristall» vor uns. «Du kommst ja wie gerufen. Du kannst sicher das Dorf vom Schnee befreien,» bat der Wichtel die Fee. Fee Eiskristall überlegte kurz. « Enemene Eis und Schnee befrei das Dorf befielt die Fee.» Ein Heftiger Windstoss fegte über uns her und wehte den Schnee weit aus dem Dorf. Die Wichtel rannten freudig aus ihren Häuschen und bedankten sich bei Herr Langhaar, der Fee Eiskristall und mir. Nun wollte ich wieder nach Hause, aber wie um Himmelswillen komme ich jetzt wieder heim. Da entdeckte ich in Fee Eiskristalls Tasche das gleiche geheime Buch wie im alten Regal von meiner Oma. Verwundert nahm ich das Buch und schlug es auf der ersten Seite auf. Erstaunt erblickte ich ein Bild von meinem zu Hause! Anschliessend leuchtete ein pinkes Licht aus dem Buch und es zog mich hinein! Ich erschrak, doch plötzlich war ich im alten Schrank in einer kuschligen Decke eigewickelt und dachte: Ach war das ein schöner Traum.

ENDE