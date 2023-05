Klub der jungen Geschichten Der geheimnisvolle Schrank Nino Schaller, Nottwil, 6.Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, der seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Das letzte Mal als der Schrank geöffnet wurde, war vor 67 Jahren. Meine Oma hatte ihn zuletzt geöffnet. Heute war ich wieder mal im Keller, weil ich Milch holen musste. Am Abend merkte ich, dass ich mein Handy unten vergessen hatte und ging ich es holen. Wie jedes Mal erschreckte mich der Schrank. Denn er steht immer an einem anderen Ort und immer sehe ich ein weisses Licht. «Das ist ja wohl eine Strom Verschwendung!» murmelte ich, denn meine Mutter schimpft schon mit mir, wenn ich nur 20 Minuten das Licht in meinem Zimmer brennen lasse.

Plötzlich öffnete sich der Schrank. Darin sass meine Mutter und las ,,meine’’ Bücher! So eine Frechheit! Ich hatte meiner Mutter verboten meine Bücher zu lesen und hatte herausgefunden, dass meine Mutter den Schrank immer verschoben hatte, damit ihn niemand öffnete. Das war eigentlich schon richtig schlau von ihr, aber dann zeigte sie mir das Beste! Im Schrank ist noch richtig viel Platz! Platz so gross wie unser Wohnzimmer!!! «Es ist ja auch ein magischer Schrank’’, sagte meine Mutter. Sie versprach mir, meine Bücher nicht mehr anzufassen.

Wir kauften für den geheimen Raum noch einen Fernseher und ein neues Sofa. Pflanzen haben wir auch noch gekauft, so dass der Raum nicht mehr so kahl aussah. Wir hatten heute einen Tresor und viele Süssigkeiten gekauft. Jetzt hatten wir einen geheimen Süssigkeitenvorrrat.

Seit heute haben wir auch W-LAN und ich habe endlich mein Handy gefunden. Es lag nicht im Keller sondern auf dem Schreibtisch in meinem Zimmer: Zum Glück dachte ich, es sei im Keller. Sonst hätte ich nie vom geheimen Raum erfahren.

Heute am morgen wollte ich in den geheimen Raum gehen und mich vor der Schule drücken. Da sah ich, dass unter der Kellertreppe etwas leuchtet…