Klub der jungen Geschichten Der geheimnisvolle Schrank Zoé Zemp, Zug, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Meine Beste-Kollegin Lara übernachtete bei mir. Plötzlich sahen Lara und ich, dass, das Licht hellerund heller wurde. Wir gingen in den Keller, weil ich Lara etwas zeigen wollte, das wir im Kindergarten zusammen gemacht haben. Wir sind sehr erschrocken, als wir das Licht sahen. Es war so ein Gelb Goldenes Licht, das sehr geheimnisvoll aussah! Wir wussten nicht, ob wir den Schrank öffnen sollten, denn wir wussten ja nicht was da hinter ist. Als wir dann endlich nach 5 Minuten uns entschieden haben, haben wir den Schrank geöffnet. Und wir konnten unseren Augen nicht trauen! Im Schrank drin war eine kleine Braune Tür, aber es war komisch, denn wir haben diese Tür noch nie gesehen, und wir haben den Schrank früher sehr viel geöffnet, und diese Tür kann ja nicht einfach aus dem nirgendwo herkommen! Aus dieser kleinen braunen Tür kam das Licht! Jetzt wussten wir, dass wir auch diese Schrank Tür geöffnet haben, also öffnen wir auch diese Tür! Und da sahen wir einen kleinen Raum, in dem all unsere Wünsche drin waren, all diese Sachen, die wir uns gewünscht haben! Es sah alles so schön aus, aber er war schon ein bisschen mit einer Staubschicht überzogen. Es hatte pastelpinke Wände, die so schön gemütlich aussahen und noch ein kleines Sofa, und ein mega schöner kleiner flauschiger weisser Teppich! Es sah so gemütlich aus! Und wie schon gesagt waren all unsere Wünsche drin, es hatte ein Gestell, in dem unsere Wünsche drin waren. Mit den Wünschen meine ich zum Beispiel ein neues Handy was wir wollten oder ein Bild für unser Zimmer, und noch viel mehr! Wir konnten uns einfach alles nehmen. Ab sofort war das unser kleiner Beste Kolleginnen Raum, der nur uns gehörte! Eigentlich wollten wir hier unten bleiben und hier schlafen, aber dann wussten meine Eltern, dass hier ein Raum ist. Also gingen wir leise wieder in mein Zimmer. Wir legten uns hin und probierten wieder einzuschlafen! Aber es ging einfach nicht, denn wir hatten so viel Aufregung, dass wir einfach nicht einschlafen konnten! Wir haben dann noch etwa eine halbe Stunde geredet, bis Lara dann eingeschlafen ist. Etwa 2 Minuten später war ich auch im Land der Träume. Am nächsten Morgen bin ich zuerst aufgewacht. Ich bin zirka um 09:00 Uhr aufgewacht, weil die Sonne direkt in mein Gesicht schien. Aber Lara schlief noch. Also ging ich erst mal mit meinem Hund Bello raus Spazieren. Als ich zurück kam, war schon 10:00 Uhr und Lara schlief immer noch! Meine Mutter hatte schon das Morgenessen bereit gemacht, darum habe ich Lara geweckt. An diesem Tag hat es geregnet, also blieben wir drin und haben unseren kleinen Beste-Kolleginnen Raum aufgeräumt und einfach darin gechillt. Denn meine Eltern gingen laufen und so konnten wir ganz viel Zeit im Raum verbringen, ohne dass meine Eltern es herausfanden!!! Und wir konnten es immer noch nicht ganz glauben, dass wir jetzt einen Beste-Kolleginnenraum haben. In der nächsten Zeit haben wir noch viel in diesem Raum gemacht.