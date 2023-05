Klub der jungen Geschichten Der geheimnisvolle Schrank Nena Bucher, Malters, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich sprintete nach oben, um Liz und Leona anzurufen. «Wir kommen», riefen sie, als ich ihnen vom Schrank erzählte. Bereits zwei Minuten später war ich mit Leona und Liz im Keller. Wir spähten hinein. «Wow, Hogwarts», riefen ich und Leona wie aus einem Mund. «Ich sehe ein Schlaraffenland», jubelte Liz. «Ich glaube,», flüsterte sie, «wir sehen das nach dem wir uns sehnen!» «Wohin gehen wir jetzt, nach Hogwarts oder nach Schlaraffenland?» «Hogwarts», sagte ich. «Ok», riefen die zwei anderen. Also packten ich und Leona Liz am Arm und wir sprangen in den Schrank.

Wir waren am Gleis 9 3/4. «Schnell, der Zug», rief ich und wir sprangen in letzter Sekunde hinein. Erst dann merkten wir, dass wir Eulen und einen Umhang dabeihatten. Rasch schlüpften wir in unsere Umhänge und schon waren wir in den Booten, die uns nach Hogwarts führten. «Ich bin schon gespannt, in welches Haus ich komme», flüsterte mir Liz zu. Als wir in Hogwarts ankamen, waren wir klatschnass, weil der Riesenkrake eine riesige Welle über uns gestossen hatte. In der grossen Halle waren viele Leute. Vorne war ein Stuhl mit dem sprechenden Hut drauf. Nacheinander setzten wir uns auf den Stuhl und dann wurde das passende Haus ausgerufen. Als Leona drankam, sass sie etwa 5 Minuten auf dem Stuhl, bis der Hut rief: «Gryffindor!» und strahlend setzte sie sich zu den Gryffindors. Danach kam Liz dran. «Hufflepuff!» Der Hut war keine Sekunde auf ihrem Kopf gewesen. Danach sass ich auf dem Stuhl. Es dauerte keine zwei Sekunden bis der Hut «Ravenclaw!» durch die grosse Halle rief. Ich nahm am Tisch der Ravenclaws Platz. Sehnsüchtig starrte ich zu Leona hinüber. Wie gerne würde ich jetzt mit ihr in einem Haus sein. Das Abendessen war schnell zu Ende. Ich ging mit den anderen Ravenclaws zum Ravenclaw-Turm und als ich mich in das Himmelbett des Schlafsaals geworfen hatte, schlief ich sofort ein. Am nächsten Morgen wachte ich auf. Ich sah auf meinen Wecker. Ich hatte verschlafen! In zehn Minuten hatte ich Zauberkunst mit den Gryffindors. Ich spurtete die Treppe hinunter zum Zimmer für Zauberkunst. Das Frühstück liess ich sausen. «Heute lernen wir den Lichtzauber. Macht meine Bewegung nach», quietschte Professor Flitwick und wedelte mit dem Zauberstab. «Sehr gut», sagte er, «und jetzt sagt ihr dazu Lumos!» Ich machte es nach. Ein Licht erschien an meinem Zauberstab.

Ich erwachte. Die Sonne schien durch das Fenster hinein. Es war alles ein Traum.