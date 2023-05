Klub der jungen Geschichten Der geheimnisvolle Schrank Laurin Gasser, Lungern, 6. Primar

(chm)

Um 10 Uhr morgens bat mich meine Mutter in die Küche. Ich sollte in den Keller Kartoffeln holen gehen. Das wollte Luca aber nicht. Deshalb drohte Lucas Mutter ihm, dass es heute ein Fernsehverbot für ihn gebe. «Wenn es unbedingt sein muss.» murmelte er. Ängstlich stieg er in den Keller und da sah er zuhinterst im Halbdunkeln einen antiken Schrank, wo ein Licht heraus schien. Verwundert rief Luca in die Küche hinauf, wo seine Mutter schon am Vorbereiten für das Mittagessen war: «Mama, was ist das für ein Schrank im Keller?» Seine Mutter kam hinunter und meinte, dass sie diesen Schrank noch nie gesehen habe und er bestimmt seit Ewigkeiten nicht mehr geöffnet worden war. Oben in der Küche piepste der Backofen. Am Nachmittag ging Luca mit seinen Geschwistern nochmals neugierig in den Keller. Luna hatte jetzt schon Angst, doch Leon freute sich auf ein Abenteuer. Sie öffneten vorsichtig die knarrende und quietschende Schranktür. Das fand Luna aber gar nicht toll und hielt ihre Ohren zu. Ein blendendes Licht schien heraus und dazu wurde es ganz laut. «Was passiert hier?!» schrie Leon. Die Geschwister wussten es auch nicht. Doch plötzlich war alles wieder still und dunkel. «Wo ist Luna?» fragte Lilly erschrocken. Die Geschwister hatten keine Ahnung. Luna war verschwunden. Doch Luna war durch diesen antiken Schrank nach Ägypten gebeamt worden. Ängstlich rief Luna in die Umgebung, aber sie bekam keine Antwort. Doch plötzlich brummte eine Stimme hinter einem Felsen hervor. «Wer bist du?» Luna sagte stotternd: «Ich heisse Luna, und sie?» Die brummige Stimme gehörte zu einem alten Mann mit grauem Bart. “Ich wurde von der Stadt Kairo verbannt, weil ich die Steuern nicht mehr bezahlen konnte. Ich heisse Mohamed Mustafa. Und seitdem wohne ich hier bei diesem Felsen. Langsam getraute sich Luna etwas näher zu dem alten Mann hin. «Ich komme von der Stadt Zürich, da haben wir keine Felsen.» schmunzelte Luna. Plötzlich bewegte sich hinter Luna etwas im Gebüsch mit grossen gelben Augen. «Achtung, hinter dir!» schrie Mohamed. Auch von der anderen Seite hörte Luna ein Rascheln. Dann sprangen beide Tiere gleichzeitig aus den Büschen. Es waren Löwen, die Mohamed noch nie gesehen hatte. Die Löwen waren sehr gross und sahen stark und gefährlich aus. «Komm schnell in meine Höhle!» Zusammen klettern sie hinauf zur Höhle von Mohamed. Die Löwen waren sehr schnell. «Hilfe!», weinte Luna, «ich will wieder nachhause, hier ist es mir zu gefährlich.» Doch plötzlich wurde es wieder ganz laut neben dem Felsen. «Ist das nicht dasselbe Geräusch, das ich bei dem Öffnen der Schranktür hörte.» stotterte Luna. Das Geräusch wird immer lauter und lauter. Luna ging aus der Höhle und ruft in die Weite: «Hallo, ist da jemand?!» Sie hörte eine Stimme, die ihr bekannt vorkam. «Leon, bist du das?» Es war Leon. Er stand bei einem grossen Baum am Waldrand gegenüber. Leon eilte zu Luna, erleichtert umarmten sie sich. Da kam auch Mohamed auch aus der Höhle heraus. «Musst du jetzt schon wieder gehen?» sagte Mohamed mit trauriger Stimme. «Ja, ich möchte wieder nachhause zu meinen Freunden.» Luna und Leon liefen zusammen mit Mohamed zum magischen Portal. «Wir müssen nur durch dieses Portal laufen und dann sollten wir wieder in unserem dunklen Keller sein.» erklärte Leon. «Tschüss Mohamed, ich werde immer an dich zurückdenken.» sagte Luna. Traurig sagte Mohamed, «ich werde dich auch nie vergessen.» Leon, der schon beim Portal stand, drängte: «Wir sollten gehen, Luna!» Zusammen liefen sie durch das Portal und schliesslich verschwand das Portal wieder so schnell, wie es aufgetaucht war. Zuhause angekommen waren Lilly und Luca schon sehr aufgeregt und hofften, dass es Luna und Leon gut geht. Glücklich erzählte Luna beim Abendessen ihre abenteuerliche Geschichte des geheimnisvollen Schranks, von Mohamed und den Löwen.