Klub der jungen Geschichten Der geheimnisvolle Schrank Lynn Zaugg, Luzern, 5. Primar

Ich stieg in den Keller und dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich wunderte mich, was das sein könnte, und hatte auch ein bisschen Angst. Als ich mich dann zusammenriss und ihn geöffnet hatte, wunderte ich mich. Es war nichts Garnichts zu sehen. Nur ein Schlüsselloch war an der Wand des Schrankes. Ich ging nach oben, um meinen Hausschlüssel zu holen. Als ich dann wieder die Treppe hinunter ging, sah ich das der Schrank hin und her schwankte. Es sah so aus als winkte er mir.

Ich war neugierig und ging weiter zum Schrank. Ich nahm dann den Haus-

schlüssel aus meiner Hosentasche raus, als plötzlich eine kleine Schublade sich öffnete. Als ich in die Schublade hineinschaute, sah ich einen kleinen Schlüssel. Auf dem Schlüssel stand drauf ,,Schrank” einfach nur Schrank. Ich nahm ihn hinaus, steckte ihn in dem Schlüsselloch und wartete. Kurze Zeit später öffnete sich die Wand des Schranks wie eine Türe. Ich stieg durch den Schrank und sah einen grossen Raum. Es hatte ein grosses Sofa mit viele Kissen. Das Sofa war mega weich und schön. Als ich wieder raus aus dem Raum wollte sah ich das die Türe zugeschlossen war. Dafür entdeckte ich eine Treppe, die noch weiter nach unten führte, da war es sehr hell. Ich musste mich erst daran gewöhnen. Als ich mich an das helle Licht daran gewöhnt hatte, sah ich das der ganze Raum voller Süssigkeiten war. Ich ass so viel bis ich Kugel rund war. Als ich wieder hoch gang viel mir wieder ein das die Türe im Schrank immer noch zu war. Ich wollte mich wieder auf das weiche Sofa setzen, da sah ich das es im Sofa ein Loch hatte. Aber da war es schon zu spät. Ich fiel immer tiefer und tiefer. Plötzlich riss ich meine Augen auf. Da sah ich das ich in meinem Zimmer war, und in meinem Bett lag. Ich war erst erleichtert das ich nicht auf einen harten Boden lag. Dann wurde ich aber auch neugierig. Ich ging runter in den Keller und sah denn Schrank. Ich öffnete denn Schrank und sah nur viele alte Spielzeuge. Ich ging wieder nach oben und dachte nach. Ich hatte dann eine geniale Idee. Ich dachte ich kann wortwörtlich ein Traum verwirklichen. Also hatte ich die Zwei Zimmer von dem Traum nach gemacht. In drei Monaten und drei Tagen hatte ich die Zwei Zimmer fertig gemacht. Und hatte einen von etwa Tausend Träume einen verwirklicht.

Ende