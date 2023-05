Klub der jungen Geschichten Der geheimnisvolle Schrank Aline Wyrsch, Sursee, 4. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand nicht mehr geöffnet hatte. Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen und kletterte die letzten Stufen der Leiter hinunter. Ich drehte mich um und schaute zum Schrank. Es war genau den, der meiner Oma gehörte. Der Schrank war aus Holz geschnitzt. Und sah eigentlich ganz schön aus. Auf den Seiten hatte er ein aufwendiges Blumenmuster, welches das Holz noch mehr verzierte. Einfach nur schön. Meine Oma hatte immer gesagt, dass dieser Schrank so wertvoll ist, dass man ihn auf gar keinen Fall öffnen darf. Aber das machte es ja so spannend. Die Gelegenheit war aber gut. Ich wusste nicht was ich machen sollte. Den Schrank öffnen oder auf meine tote Oma hören. «Hmm.., ich denke es ist okay, wenn ich mal näher ran gehe. Langsam wurde mir mulmig aber gleichzeitig wollte ich herausfinden was im Schrank war. Voller Neugier tastete ich den Schlüssel ab. Ich konnte nicht anders weil ich hatte nur das Licht, welches aus dem Schrank schien und dies war auch nicht besonders stark. Der Schlüssel war aus Eisen und war auch gleich wie der Schrank mit Blumenmustern verziert. Ich drehte ihn auf die rechte Seite. Dann hörte ich ein leises Klack. Nach ein paar Sekunden sprang die Schranktür auf. Zuerst blendete das Licht, nachher konnte ich erkennen, was drin war. «WAS?! Nur eine verstaubte Holztruhe?». Ich war sehr enttäuscht und ging die Leiter wieder hoch ins Haus und zwar in mein Zimmer um nachzudenken. «Wenn meine Oma immer ein grosses Geheimnis gemacht hat, dann Muss doch auch etwas dahinter stecken! Warte mal, meine Oma ist schon vor vielen Jahren gestorben... das könnte heissen, dass sie die Holzkiste regelmässig benutzt hat. Wie dumm bin ich eigentlich? Ich habe die Kiste ja nicht einmal aufgemacht!» So schnell ich konnte stürmte ich wieder in den Keller. Bei der Leiter habe ich die letzten Stufen übersprungen und rannte zum Schrank. Aber etwas war anders. Die Lampe, die das Licht erzeugt hatte, habe ich doch vorher ausgeschaltet. Was passierte hier? Ich tastete die Wände ab. Plötzlich blieb mein Pullover an einem Haken hängen. Als ich es merkte, schaute ich mir das Ganze mal genauer an. Das Holzbrett, wo das Dach bedeckte, hatte so einen merkwürdigen Halbkreis. «Das sieht so aus wie meine Geheimtür! Aber wie bringt man sie auf?». Als ich aufstand und mir den Halbkreis anschauen wollte, blieb ich dieses Mal mit der Hose hängen. Aber nicht nur hängen, sondern ich drehte unbewusst den Haken. Gleich danach ist die Geheimtür aufgegangen. Es war ein gemauerter Gang der zu einem ebenfalls gemauerten Raum führte. Plötzlich rutschten ein paar Ziegel runter. Ich erschrak mich so doll, dass ich zurücklief bis ich wieder zum Schrank kam und die Truhe mir den Weg versperrte. «Stimmt, die Truhe habe ich ja ganz vergessen». Ich klappte sie auf und konnte meinen Augen kaum glauben. Darin war nämlich ein grosser, hellblauer Diamant. Ich hielte ihn in den Händen und schaute ihn mir an. Er war wunderschön. Schnell lief ich zurück. Ich musste ja den Raum erkunden gehen. Als ich zurückkam hörte ich ein Geräusch. Ich schaute nach oben und konnte ein Äffchen sehen, wo sich von Seil zu Seil hangelte. Er kam runter und sprang in meine Arme. Mit dem Äffchen und dem Diamanten ging ich in den Raum. Gleich zog es mich in ein schwarzes Loch. Plötzlich stand ich im Regenwald. Das Äffchen hat sich schon losgerissen und ist bei seiner Familie. Plötzlich fiel mir eine Kokosnuss auf den Kopf. Ich schreckte auf und merkte, dass alles nur ein Traum war.