Klub der jungen Geschichten Der geheimnisvolle Schrank Jana Baumgartner, Büron, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich nahm die Taschenlampe aus meiner Hosentasche und knipste sie an. Im Keller wurde es hell und ich schaute mich um. Im Keller standen alte Möbel herum, einen alten Sessel, eine Kartonschachtel und ein alter, kaputter Puppenwagen. Alles war mit einer 1 cm grossen Schicht Staub bedeckt. Plötzlich huschte eine Ratte über den Boden. «Iiiieehh, eine Ratte», schrie ich und rannte die Treppen nach oben. Ich ging in mein Zimmer und rief meine Freundin Suila an. «Suila», kam aus dem Handy «Hallo Suila», sagte ich, «ich habe eine kleine Frage.» «Und die wäre?» «Hast du Lust morgen abzumachen?» «ja klar». Wir haben noch eine Zeit abgemacht. Am nächsten Morgen kam Suila wie abgemacht um 10:00 Uhr zu mir. Ich sagte meiner Mutter, dass wir nach draussen gingen, natürlich gingen wir nicht nach draussen. Wir schlichten die Treppen hinunter in den Keller. Wir machten unsere Taschenlampe an und gingen auf den Schrank zu. Das Licht blendete uns. Wir machten den Schrank auf. Wir trauten unseren Augen nicht. Hinter dem Schrank war ein grosser Freizeitpark. Wir gingen durch den Schrank hindurch in den Freizeitpark. Wir waren nicht die einzigen Kinder auf dem Freizeitpark. Von allen Ländern kamen die Kinder. Wir merkten uns, wo der Durchgang zu unserm Keller war und gingen in das Getümmel hinein. Es roch nach gebrannten Mandeln und Zuckerwatte. Links und rechts standen irgendwelche Schiessstände. Wir gingen auf eine Achterbahn zu. Wir mussten nicht einmal 5 Minuten anstehen.

Nach ca. 2 Stunden gingen wir zurück durch den Schrank in den Keller. Wir schlichten die Treppen hinauf und gingen in mein Zimmer .»Das ist jetzt unser Geheimort», sagte ich zu Suila. Seit dem gehen wir fast jeden Tag zum Freizeitpark.