Klub der jungen Geschichten Der geheimnisvolle Schrank Nico Christen, Stans, 6. Primar

Leon, Nita und Bo sind drei beste Freunde. Sie leben in der Schweiz und sind in den Sommerferien nach Bayern in Deutschland gefahren. Bo ist 12 Jahre alt und trägt ein grünes T-Shirt. Er liebt Tiere und ist ein grosser Fan von Adlern. Er hat selber einen Adler als Haustier. Weil er jetzt in den Ferien ist, muss seine Grossmutter den Adler füttern. Das macht sie nicht so gerne, weil sie ein bisschen Angst vor dem Adler hat, weil er so gross ist. Leon hat nicht so viel mit Tieren zu tun, dafür aber Nita. Nitas Zimmer ist voll geklebt mit Postern von Bären. Sie liebt Bären. Nita trägt eine Jeans und einen blau-weiss gestreiften Pullover. Leon ist bekannt dafür, dass er immer einen Pullover trägt und die Kapuze auf seinem Kopf hat. Leon möchte einmal Parkour-Profi werden. Fast schon 2 Wochen waren die drei bereits in Bayern. Ihr Ferienhaus steht neben einem Bauernhof nahe am Meer. Eines Tages wollten die drei im Keller gehen und einen Ball holen, als plötzlich ein gelbes Licht aus dem Schrank im Keller kam. Die drei erschraken sich und traten einen Schritt zurück. Nita hatte so Angst, dass er sich fast in die Hosen machte. “Was war das “, fragte Leon. “ Ist bestimmt nur eine Einbildung “, sagte Nita mit ängstlicher Stimme. Bo hatte nicht so grosse Angst. Bis das Licht wieder ausging. Jetzt war es stockdunkel. Plötzlich quietschte es und das Licht ging wieder an. Die Schranktüre war offen … Im Schrank war ein grosser Raum. In der Mitte vom Raum stand ein grosser Diamant der blau schien. “ von diesem Diamanten kommt also das Licht “, meinte Bo. Die drei sind mit kleinen Schritten in den Raum gegangen. Überall lag Gold und sonstige Wertsachen. Sogar ein Monalisagemälde lag an einer Wand. “ Ob das, das originale Bild ist”, wunderte sich Nita. Als die drei plötzlich ein Rütteln hörten, bekam sogar Bo ein bisschen Angst. Eine Türe öffnete sich an der Wand und ein Mann kam hinein. Der Mann hatte die Kinder noch nicht gesehen. Leon gab den anderen beiden ein Zeichen, dass sie unter den Avatar gehen sollten, wo der Diamant draufstand. Als Leon als erstes unter dem Diamanten verschwand, kamen Bo und Nita einfach nicht darunter. Er guckte kurz unten durch und sah, dass der Mann mit einer Pistole auf die anderen zwei zielte. Er hatte sie gesehen und gefesselt. Zum Glück hatte Leon sein Handy dabei. Er gab die Nummer 117 ein, doch dann merkte er, dass er die Nummer der Polizei der Schweiz eingegeben hat. Er wusste die Polizeinummer von Deutschland nicht auswendig. Also musste er kurz im Google nachschauen. Aber er hatte kein Wifi. Er musste irgendwie herausfinden, wie die Nummer der Polizei von Deutschland war. Er überlegte... “Hinter meiner Handyhülle habe ich ja einen Zettel mit den Nummern der Polizei, Ambulanz, und der Feuerwehr von der Schweiz und von Deutschland”, sagte er sehr, sehr leise zu sich. Für den Notfall ist das gut geeignet, dachte er. Er nahm den Zettel hinter der Handyhülle hervor und gab die Nummer ein. 110 war die Nummer der Polizei in Deutschland. “Polizeizentrale Deutschland, wie kann ich ihnen helfen?”, sagte ein Polizist. “Hallo, hallo, ich heisse Leon und bin in Bayern in den Ferien. Im Keller von meinem Ferienhaus hat ein Mann ein Versteck hinter einem braunen Schrank mit viel Gold und sogar einem grossen Diamanten.” “Ok”, sagte der Polizist, und fragte, ob Leon in Sicherheit sei. “Ich bin unter dem Diamanten unter in einem Avatar”, sagte er. Nach einem 2-minütigen leisen Gespräch war die Polizei auch schon auf dem Weg. Nach fünf Minuten stand die Polizei dann auch schon im Haus und sprang mit gehobener Waffe in den Keller. “Hände hoch!”, sagte der eine Polizist, und der Dieb hob die Hände. Der Dieb wurde verhaftet, und Nita und Bo wurden befreit. “Gute Arbeit!”, sagte ein Polizist. Schon nach einem Tag wurden die Wertsachen wieder an den richtigen Ort gebracht. Alle bedankten sich nochmals bei Leon, und Leon war glücklich.