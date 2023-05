Klub der jungen Geschichten Der geheimnisvolle Schrank Chiara Fonseca, Zug, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Als ich unten war wurde das Licht heller. Ich sah, dass das der Schrank meiner Ur-Grossmutter Sesillia. Dieser Schrank wurde vor 53 Jahre vererbt, er ist sehr kostbar. Ich kam dem Schrank immer näher, plötzlich sah ich sehr spitze Zähne. Da sah ich den Umriss, es war ein Tiger! Jedoch kein normaler, er war verziert mit Mustern. Aus heiterem Himmel sprang mich noch so eine Gestalt an. Es war jetzt ein Puma, auch mit verziertem Fell. Erst jetzt bemerkte ich, dass im Schrank Malereien von wilden Tieren mit Fellbemalung waren. Aber ein Tier viel mir besonders auf. Es war gross, sogar riesig. Ich konnte es nicht erkennen. In diesem Augenblick sagte der Puma: „Woher kommst du?!“ Ich antwortete: „Ich wohne hier!“ Der Puma war geheimnisvoll jedoch zugleich aber auch gruselig. „Ich heisse Schatten“ sagte der Puma mit tiefer Stimme. „Und ich heisse Feuer“ sagte plötzlich der Tiger. „Wir wurden von Sesillia mit einem Zaubertrank erschaffen. Wir sind Fabeltiere. Leider haben uns die anderen Tiere verlassen, der Boss hat sie in verschiedene Orte eingeteilt. So sahen wir die anderen nicht mehr.“, erzählte mir der Tiger. Ich habe mir den Schrank näher angeschaut. Ich sah einen komisch aussehenden und verschlossenen Becher. „Dieser Trank kann Menschen heilen, der wurde ebenfalls von Sesillia erschaffen.“, sagte der Puma. „Wo lebt denn eigentlich euer Boss?“, fragte ich Schatten. „Der? Der hat uns vor langer Zeit verlassen.“, sagte Schatten. „Am liebsten würde ich die anderen Tiere finden.“, sagte Schatten traurig. Ich wollte auch gern alle Tiere wieder vereinbaren. Aber dafür müssen wir durch den Dschungel, durch das Wasser und in die matschige Erde. Feuer sagte: „Gehen wir durch den Dschungel, denn der ist ja nicht weit entfernt. Wir gingen mit einem Reisebus zum Dschungel. Ich musste Feuer und Schatten in den Gepäckraum tun, sonst wären wir rausgeschmissen worden. Als wir ankamen, regnete es wie aus Badewannen. Plötzlich haben wir einen komischen lauten Schrei gehört. „Das ist einer von uns!!!“, rief Feuer. Wir gingen dem Schrei nach und wir fanden einen Papagei, der wieder diese komische Fellbemalung hatte. „Hilfe, Hilfe! Ich stecke unter einem Stein fest!“ Wir mussten ihm helfen. Feuer war stark genug, um den Stein anzuheben, Schatten nahm den Papagei flink unter dem Stein hervor. „Ich heisse Luft“, sagte der Papagei. „Und in welchem Zustand ist der Schrank?“ fragte Luft. „Im guten Zustand, aber wenn wir den letzten von uns nicht finden, wird der Schrank aufgelöst. Der Trank ebenso.“, sagte Schatten. Ich glaube, wir sollten in der Wüste nachschauen. Als wir nach zwei Stunden Flug in der Wüste angekamen, sahen wir zwei Augen aus dem Sand gucken. Wir schauten nach. Das war ein Riesenkrokodil, auch mit Fellbemalung! „Feuer, Schatten, Luft, ihr seid gekommen!“, sagte das Krokodil. „Ich heisse Erde.“ Ok, jetzt können wir gehen, wir haben zwei andere Tiere. Als wir zurück im Schatten mit dem Auto, auf feurig heissem Sand mit dem Wüstenbuggy, in die windige Luft mit dem Flugzeug oder durch die matschige Erde fuhren, alles hatte Spass gemacht! Als wir wieder zuhause waren, verwandelten sich plötzlich Feuer und Schatten zu kleinen zuckersüssen Kätzchen. „Jetzt sind wir deine Haustiere!“ sagten sie. Das einzige Problem war meine Katzenhaarallergie. Ich musste niesen. Erde sagte: „Trink was vom Zaubertrank, dann wirst du keine Allergie haben.“ Ich trank zwei Schlucke davon und die Allergie war wirklich verschwunden! „Ich und Luft werden ab jetzt diesen Schrank bewachen!“, sagte Erde. Ich ging zufrieden nach Hause. Schatten und Feuer sind mir immer bei Seite geblieben.