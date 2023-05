Klub der jungen Geschichten Der geheimnisvolle Schrank Ilias Smajic, Horw, 4. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich ging zum Schrank, öffnete ihn und drei Personen waren im Schrank. Und im Hintergrund war eine andere Galaxie. Ich fragte, wie sie hiessen. Einer hiess Umut, der andere Berkoli und der letzte Hamed. Sie sagten: «Geh durch den Schrank.» Ich landete in einer anderen Galaxy. Ich fragte Umut, wo wir seien. Er sagte in einer anderen Galaxy, wo alles gratis sei. Ich ging zu Amazone und habe ein Gaming-Setup geholt. Ich zu Hamed nach Hause und habe gegen ihn Fifa gespielt. Am nächsten Morgen wollte ich Fussball spielen gehen. Aber dann kam Berkoli zu mir und sagte: «Du kannst nie mehr zurück.» Ich sagte: «Wieso?» Er daraufhin: «Deine Eltern haben den Schrank kaputt gemacht.» ich weinte und weinte. Bis ich auf die Idee kam, den gleichen Schrank nochmal zu kaufen, weil er ja eh gratis ist. Ich schaute auf Google und es gab bei Amazon nur noch einen. Ich rannte zu Amazon und der Mann vor mir hat den letzten Schrank genommen. Ich verfolgte ihn bis er zu Hause war und brach bei ihm ein, um den Schrank zu holen. Aber er hat mich gesehen und rief die Polizei. Ich musste vier Jahre ins Gefängnis. Im letzten Jahr kam Umut und sagte: «Es ist alles gratis. Ich kann dich holen.» Er holte mich und ich ging mit Hamed, Umut und Berkoli zum Mann. Ich öffnete die Tür und dann wachte ich auf und alles war normal. Ende!