Klub der jungen Geschichten Der geheimnisvolle Schrank Dario Huber, Baar, 4.Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich hatte Angst und beschloss Lea zu holen. Danach wollten wir runter in den Keller. Lea sagte zu Tim: ‚Mach den Schrank auf!‘ Er machte es auch. Als sie den Schrank öffneten sog es sie in ein Portal. Sie kamen in eine andere Welt. Dort liefen sehr viele kleine Monster umher. Als die Monster sie sahen, griffen sie die Kinder an und fesselten sie und brachten sie in ein Gefängnis. Lea und Tim wollten ausbrechen, Tim sagte: ‚Wir können hier gar nicht ausbrechen, denn es hat Laserstrahlen!‘ Lea antwortete: ‚Doch! Hier hat es einen Lüftungsschacht!‘ Sie beschlossen das sie durch den Lüftungsschacht kriechen. Als beide im Schacht waren, versuchten sie hinauszufinden. Die beiden hörten ein Geräusch! Sie folgten dem merkwürdigen Geräusch. Die Kinder sahen einen Mann in einer Zelle! Tim sagte: ‚Papa, bist du es? Endlich habe ich dich gefunden! Du warst 10 Jahre verschollen!‘ Der Mann antwortete: ‚Ja Tim, ich bin dein Papa, endlich hast du mich gefunden! Ich wurde vor langer Zeit von diesen Monstern entführt.‘ Die Kinder sagten zu Tims Vater: ‚Kriech durch den Lüftungsschacht, dann wirst du direkt zu uns finden!‘ Er tat, was die Kinder sagten, und er konnte Tim wieder in die Arme schliessen. Sie gelangten in die Freiheit und konnten mit einem intergalaktischen Raumschiff fliehen. Einige Minuten später, etwa 10‘000 Km entfernt, sog es sie durch ein Wurmloch in eine andere Welt. Die Kinder und der Papa von Tim, mussten eine Notlandung machen, weil sie kein Benzin mehr hatten. Etwas war anders als in der Monsterwelt. Die Bewohner dieser Welt waren freundlich und süss, es waren nämlich Teddybären, sie waren braun und flauschig. Die Teddys kamen und tankten das grüne Raumschiff voll. Tim sagte: ‚Diese Welt sieht genau gleich aus wie unsere Welt.‘ Die kleinen süssen Teddybären konnten sogar sprechen und erzählten Tim und Lea das ihre Freunde von den Monstern der anderen Welt entführt worden sind. Damit sie die Teddys befreien können, müssen sie das goldene Schwert finden. Die Teddybären sagten, dass das Schwert auf einem Vulkan Vorsprung liegt. Die Kinder und Tims Papa wollten das Schwert trotzdem finden. Als sie beim Vulkan Vorsprung angekommen sind, musste Tim sich aus dem Raumschiff über die brutzelnde Lava abseilen, aber er viel runter! In letzter Sekunde konnte er sich am Vorsprung festhalten. Er zog sich mit einer Hand an dem Vulkan Vorsprung hoch und nahm das goldene Schwert. Lea und Tims Papa zogen Tim mit dem Schwert zurück ins Raumschiff. Nun ging es zurück in die Monsterwelt. Die Teddys gaben ihnen einen Tipp, sie mussten in das Hochsicherheitsgefängnis einbrechen und ein Rätsel lösen. Sie konnten das Rätsel lösen und alle Teddybären befreien. Sie mussten das Schwert in eine Lücke im Lavastein stecken, dafür hatten sie genau 5 Minuten Zeit… ansonsten würde die Monsterwelt mit ihnen explodieren. Tim steckte das Schwert in die Öffnung! So schnell sie konnten flogen sie zurück in die Teddybärenwelt… Die Monsterwelt explodierte genau nach fünf Minuten und mit ihr alle Monster. Durch die Explosion verschmolzen die Erde und die Teddybärenwelt miteinander. Die Teddys und die Menschen lebten von da an friedlich zusammen.