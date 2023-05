Klub der jungen Geschichten Der geheimnisvolle Schrank Lynne Müller, Nebikon, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich wollte mich dort verstecken vor meinen 3 Geschwistern Tom, Peter und Eleina. Wir spielten nämlich verstecken. Nun öffnete ich langsam den Schrank und drängte mich hinein, aber es ging weiter nach hinten als ich dachte! Ich lief und lief und plötzlich fiel ich auf eine schöne Blumenwiese. Es gab Blumen in allen Farben: blau, gelb, rot, orange, weiss, rosa, violett und grün. Es sah so schön aus! Neben der Wiese gab es einen Wald. Ich wollte eigentlich meine Geschwister holen, aber der Schrank war plötzlich weg. Ich lief also weiter in den Wald hinein und sah ein kleinen Wolf, er sprang auf mich zu. Ich dachte, er würde mich angreifen, aber er bremste und fragte: „Wer bist du?» „Ich bin Finn und bin 13 Jahre alt», sagte ich. Er meinte dazu, dass sie schon auf mich gewartet hatten und dass ich mitkommen soll. Also ging ich mit. Wir kamen an einem kleinen Häuschen an und gingen hinein. In dem Häuschen war es sehr schön eingerichtet. Seine Mutter war auch da sie sagte: „Endlich bist du da, wir brauchen deine Hilfe.“ Sie erzählte mir alles und bat mich, für den Vater vom kleinen Wolf Beeren zu holen, weil sein Vater krank war. Ich sagte, dass ich sie holen werde. Also machte ich mich auf den Weg zur Klippe, die die Frau mir beschrieben hatte. Zuerst ging ich durch den Wald und fand viele Beeren, aber es waren nicht die richtigen. Die richtigen sehen nämlich violett aus mit Stacheln, die rot sind, und sie haben Blätter dran. Nach einer Weile war ich an der Klippe angekommen. Es gab ein grosses Problem: Die Beeren waren auf der anderen Seite der Klippe. Es gab zwar schon eine Brücke, aber sie sah morsch, sehr morsch aus. Ich nahm also meinen ganzen Mut zusammen und ging langsam über die Brücke. Ich hörte ein leises Knacken und sprang auf die andere Seite. Die Brücke fiel hinter mir zusammen und ich landete weich auf dem Rasen. Ich nahm die Beeren und überlegte, wie ich wieder rüber kommen soll. Schlussendlich holte ich Anlauf und sprintete los. Ich sprang ab und konnte mich gerade noch so halten am Abgang und versuchte verzweifelt, mich hochzuziehen, ich konnte es aber nicht. Plötzlich tauchte ein kleiner Fuchs oben an mir auf und half mir hoch. Wir beeilten uns zurück zu kommen, rannten durch den Wald und kamen schlussendlich am Häuschen an. Der Wolf gab seinem Vater die Beeren und sie wirkten schnell. Die Familie bedankte sich bei mir, brachte mich wieder zum Schrank und alle verabschiedeten sich vor mir. Ich ging wieder zurück, meine Geschwister warteten schon auf mich und wir assen zusammen ein Festessen. Ich ging am Abend nochmals in den Keller, aber das Licht war weg. Ich ging also in mein Bett und schlief ein.