Klub der jungen Geschichten Der geheimnisvolle Schrank Lina Wicki, Flühli, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Langsam ging ich in Richtung Schrank, daran hing ein Schild auf dem stand: ÖFFNEN VERBOTEN! Mir lief ein kalter Schauer den Rücken hinab. Ich öffnete langsam den alten Schrank und sah dahinter etwas, dass ich zuvor noch nie gesehen hatte. Es sah aus, wie eine riesen Spirale die in der Luft hing und wie eine Strassenlaterne leuchtete. «Ist das etwa ein Portal» fragte ich mich. Ich streckte die Hand aus und wurde in den Schrank gezogen, mit aller Kraft versuchte ich mich festzuhalten, doch es half nichts. Stück für Stück verschwand ich im Schrank, Bald darauf hatte ich wieder festen Boden unter den Füssen. Als ich mich umschaute sah ich, ich war im alten Rom. Anschliessend lief ich durch die gepflasterten Gassen, begegnete vielen Römern und sah sogar das Kolosseum mit den darin kämpfenden Gladiatoren. Später kam ich an einem Meilenstein vorbei, der so komisch leuchtete. «Nein! , nicht schon wieder ein Portal», schrie ich. Es sog mich wieder ein, doch ich war nicht wieder Zuhause sondern in der Zukunft. Überall Dinge, die in der Luft herumschwebten, so eine Art riesen Drohnen und Züge die statt auf Gleisen, in der Luft fuhren. «Wow», dachte ich. Wenn es in der Zukunft wirklich mal so aussehen würde können wir alle uns auf etwas sehr, sehr cooles freuen. Zu meinem entsetzen stellte ich fest das sich ein weiteres Portal geöffnet hatte und mich wieder einsog. Kurze Zeit später flog ich in hohem Bogen aus dem Schrank. «Endlich wieder Zuhause dachte ich zu frieden. Doch von da an beschloss ich nie mehr einen Schrank zu öffnen.