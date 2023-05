Klub der jungen Geschichten Der geheimnisvolle Schrank Noée Erni, Doppleschwand, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Es war 00:01 Uhr. Ich hatte angst, doch plötzlich bewegte sich die Schranktür. Ich rannte in mein Zimmer unter die Bettdecke und hatte Angst. Ich konnte lange nicht schlafen. Doch plötzlich ging es. Am nächsten Morgen weckte mich meine Mama. Ich stand verschlafen auf, doch ich konnte es kaum erwarten die Geschichte meinen Freunden zu sagen. Also machte ich mich schnell bereit und ging in die Schule. Ich sah Bella, Tom, Tim, Tina, Stella und Ben. Ich rannte zu ihnen, wir begrüssten uns und ich fing an zu erzählen: «Heute um 00:01 Uhr ging ich in den Keller ihr wisst schon welchen da hat ein Licht geleuchtet und plötzlich bewegte sich die Tühr.» «Hahaha du willst uns ja nur veräpeln weil heute der 1. April ist.», sagte Bella. «Nein daran dachte ich gar nicht aber es stimmt ihr müsst es mir glauben. Ihr könnt sonst heute um 23:30 Uhr zu mir kommen.» Sagte ich. «OK.» Der Tag ging schnell vorbei. Am Abend ging ich ins Bett. Ich stelle den Wecker auf 23:15 Uhr und ging schlafen. Pip pip pip… «Was schon Morgen?», ich schaute auf die Uhr und sah 23:15 Uhr. «Ich muss ja aufstehen.» Ich stand auf ziehte mich an. Klopf klopf klopf. Ich ging zur Tür. Bella, Stella, Tina, Tim und Tom standen an der Tühr. «Kommt» sagte ich. Wir gingen in den Keller. Das helle Licht war wieder. «Unheimlich» sagte Stella. «Ja» sagte Tom. Doch dann bewegte sich die Tür. Alle rannten hoch «Hilfe» sagte Tim «ich glaub wir gehen» sagte Tina «Ja» sagten sie und gingen. Ich ging ins Bett aber ich konnte lange nicht schlafen. Am nächsten Morgen ging ich verschlafen in die Schule. Wir 6 machten ab das wir nach der Schule zur Polizei gingen. Als die Schule fertig war trafen wir uns beim Schulhausplatz. Wir gingen zur Polizei und erzählten alles. «Ihr Kinder wollt uns doch nur veräpeln» sagten die Polizisten. «Nein wirklich nicht. Sie können heute um 23:30 Uhr zu mir kommen.» sagte ich. «OK. Wir kommen» sagten die Polizisten. Pip pip pip. «Schon Morgen? Ich hatte doch gerade so ein spannender Traum. Den muss ich meinen Kolegen erzählen.