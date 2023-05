Klub der jungen Geschichten Der geheimsnisvolle Schatten Phil Häfliger, Rickenbach, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Danach ging ich wieder nach oben, um es meinen Eltern zu erzählen, aber sie glaubten mir es ja wieder nicht. Ding Dong. «Wieso läutet die Tür so spät nachts? » Ich ging zur Tür und öffnete sie. «Hallo Liam, was machst du so spät bei mir?» «Weisst du nicht mehr wir haben doch zusammen abgemacht dass ich heute zu dir komme um zu übernachten.» «Stimmt komm machen wir deine Matratze bereit.» Danach erzählte ich Liam vom Schrank und er meinte nur «Wir können morgen nachschauen, es ist schon spät und ich will schlafen.» Am nächsten Morgen assen wir Morgenessen, danach putzten wir unsere Zähne und spielten… Plötzlich kam mir der Keller in den Sinn ich fragte Liam ob wir zusammen runter gehen. Im Keller war es stockdunkel nur durch ein kleines Fenster schien Licht rein. Liam fragte mich wo der Schrank war ich sagte dass er hinter den Kisten ist also gingen wir hinter die Kisten und… Das Licht war ich schwor Liam das gestern ein Licht aus dem Schrank kam aber er meinte nur wenn ich ein Licht sah sollte ich den Schrank aufmachen. Also machte ich ihn auf und… Es gab einen Tunnel der durch die Wand führt. «Liam das ist ein Geheimgang.» sagte ich ihm er kam und sah sich das genauer an. «Du hast recht, Komm gehen wir hinein!» Da ruft meine Mutter uns «Liam Kevin es gibt Essen.» Enttäuscht meinte Liam «Ok Gehen wir nachher in den Geheimgang.» Also gingen wir nach oben und assen. Danach gingen wir mit einer Taschenlampe nach unten und wo wir den Schrank aufmachten war der Gang auf mysteriöse Art beleuchtet. Wir dachten zuerst der Gang hat einen Bewegungsmelder und das Licht geht alleine wieder aus. Dann gingen wir rein es gab überall Spinnennetze und Staub doch das hielt uns nicht auf. Plötzlich kam etwas das aussah wie ein Raum nein es sah nicht nur so aus es war einer. Vom Raum kam auch das Licht und wir wunderten uns, wie das Licht an ging ohne das es Jemand an machte. Da wurde uns klar Jemand anderes war im Raum gewesen aber wer wusste sonst noch vom Raum? Wir nahmen uns vor die anderen zu Fragen aber zuerst sahen wir uns um. Danach fragten wir die anderen wann sie das letzte Mal im Keller waren aber alle sagten sie waren schon lang nicht mehr im Keller gewesen. Nach der Befragung gingen wir in mein Zimmer und uns ging ein Eiskalterschlag durch den Rücken wir dachten es lebt jemand in meinem Haus den wir nicht kennen darum gingen wir ängstlich wieder in den Keller und schauten uns leise um. Liam meinte wir müssen wieder in den Geheimgang also gingen wir und sahen einen Schatten wir verfolgten ihn rasant und dann stolperte der Schatten wir hielten unsere Hände hin das er sich hinaufziehen konnte. Seine Hände waren eiskalt. Dann ries sich der Schatten los und auf einen Schlag hielten wir nur noch einen Umhang in der Hand Der Schatten ist weg wir suchten ihn und plötzlich hörte ich Liam Rufen «Ich habe ihn»! Wir schauten Die Person an und es war mein Opa! «Opa wir dachten du wärst Tot» «Nein ich war nie Tot ich wollte nur nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen werden, weil ich am Tot deiner Oma schuld bin. Ich fuhr das Auto beim Umfall ich war betrunken sorry ich weiss es war ein Fehler». Ich brachte meinen Opa nach oben und meine Eltern sagten er darf bei uns wohnen.