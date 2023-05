Klub der jungen Geschichten Der Geist Karl Mateo Eicher, Emmen, 5. Primar

(chm)

Mein Name ist Frank und ich bin zwölf Jahre alt. Ich hörte im Keller immer ein Poltern, Klopfen und Rütteln. Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand nicht mehr geöffnet hatte. Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen und öffnete die Schranktür. Ich erschrak richtig heftig. Dieser Anblick, einen Geist zu sehen, war der Albtraum. Ich stolperte und fiel in Ohnmacht. Zehn Minuten später wachte ich auf. Der Geist half mir aufzustehen. Der Geist bedankte sich bei mir, dass ich ihn aus dem Schrank geholt habe. Der Geist erzählte, dass er eigentlich im Himmel sein sollte. Aber er fand den Weg nicht, war durcheinander und fiel in den Schrank, als er offen war. Der Geist sagte, er heisst Karl. Ich stellte mich auch vor. Karl erzählte mir, dass er fünf Prüfungen bestehen muss, dass er in den Himmel kommt. Der Prüfer wohnte in einer Ruine. Noch in dieser Nacht gingen wir zur Ruine. In der Ruine war ein grosser Stuhl. Auf dem Stuhl sass ein weissdurchsichtiger Geist. Karl erzählte ihm, dass er in den Himmel will und dass er bereit für die Prüfung war. Die erste Prüfung war eine Frage: «Was ist flüssig und unterscheidet die Erde von den anderen Planeten?» «Wasser!», antwortete Karl. «Richtig die Lösung ist Wasser», sagte der Prüfer. Der Prüfer sagte: « die nächste Prüfung hat noch niemand bestanden.» Er soll sich in beide Augen beissen. Karl nahm sein Glasauge raus und biss rein und dann nahm er sein Gebiss raus und biss ins andere Auge. Die nächste Prüfung war extrem. Karl soll sich verwandeln. Ich sagte, ich hätte im Keller alte Geistertrickbücher. Wir gingen zu mir nach Hause und Karl übte den Trick. Er schaffte diesen Trick. Doch ich und der Geist Karl waren so gute Freunde, dass Karl als Geist bei mir blieb.

ENDE