Klub der jungen Geschichten Der Glücksring Alex Jugnet, Hünenberg, 6. Primar

Chris.moeri

(chm)

«Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.» Ich war gerade mit Nino in der Luzerner Altstadt unterwegs. Nino ist ein sehr kluger Junge. Er trägt eine lange Hose, einen blaugrünen Pullover und braune Schuhe. Als wir gerade beim Kiosk vorbeiliefen, hörten wir laute Schritte, die von hinten kamen.

In Eile und ganz verschwitzt kam eine Frau auf uns zu. Sie trug eine gelbe Weste, Sicherheitsschuhe und verdreckte Arbeitshosen. Sie fing an, über einen Glücksring zu berichten, den sie an ihrem Finger trug. Sie erklärte: «Nehmt den Ring und zieht ihn an. Dann müsst ihr nur reiben und ihr bekommt viel Glück.»

Nino fragte nach: «Warum wollen Sie den Ring abziehen, wenn es ihnen doch viel Glück bringt?» Darauf antwortete sie: «Ich möchte gerne das Glück anderen weitergeben.» Nino fand dieses Verhalten ein bisschen komisch, deshalb überlegten wir, ob sie uns hineinlegen wollte. Anschliessend nahm ich den Ring von ihrem Finger ab und zog ihn an. Unverzüglich rannte sie weg. Ich beschloss, an dem goldenen Ring zu reiben. In diesem Augenblick flog eine Zweihunderternote auf mich zu. «Wow, es funktioniert!», riefen wir überrascht. Ohne zu zögern, liefen wir weiter an einem Süssigkeitengeschäft vorbei. Ich rieb wieder und unerwartet rief der Besitzer des Geschäfts: «Sie sind die ersten Personen, die an meinem Shop vorbeilaufen. Deshalb gewinnt ihr einen vollen Sack Süssigkeiten!» Wir schlenderten mit dem Sack weiter entlang der Strasse. «Sollte ich nochmals reiben?», fragte ich Nino. Daraufhin antwortete er: «Ok, aber nur ein letztes Mal!» Die ganze Angelegenheit kam Nino etwas merkwürdig vor. Ich rieb wieder und wieder, aber sooft ich probierte, geschah nichts. «Ist der Ring kaputt? Oder …» «Achtung!», schrie Nino mir zu und schubste mich zur Seite. «Ein Steinbrocken hat sich vom Dach gelöst und wäre fast auf deinen Kopf gefallen!», schrie Nino. Kurz darauf fing der Ring an, uns nur noch Pech zu geben. «Wir müssen diese Frau wieder finden, die uns den Ring gegeben hat», meinte Nino. Auf der Suche nach dieser Frau wurde ich von Bienen gestochen und von Vögeln auf den Kopf gekackt. Anschliessend fanden wir diese Frau, die in der Walze sass. «Helfen Sie uns bitte. Was sollten wir mit diesem Ring machen?», fragte Nino. Nach längerer Zeit überzeugten wir die Frau, dass sie uns hilft. «Ich habe eine Idee», rief Nino begeistert. «Der Plan geht wie folgt, ich ziehe den Ring von deinem Finger ab und Sie rollen mit dieser Walze der Baustelle darüber.» Die Frau startete die Walze mit ihrem Schlüssel. «Und los!», rief Nino. Nino riss den Ring von meinem Finger ab, schmiss ihn auf den Boden, aber als sich die Walze näherte, rollte der Ring von allein nach hinten! Darauffolgend leuchtete der Ring plötzlich rot. «Achtung, Dachziegel fallen vom Dach auf uns herab, spring zur Seite!», schrie ich Nino zu. Aus Versehen sprangen wir in den fast harten Beton, der danach unsere Schuhe einklemmte. Unverzüglich flog ein Vogel vom Apfelbaum durchs offene Fenster auf die Frau zu, die gerade die Walze fuhr! Jetzt sah sie nichts und riss aus Versehen das Lenkrad ab! Die Walze fuhr jetzt in unsere Richtung! «Der Ring macht alles, um uns Pech zu geben. Das bedeutet, wir müssen selbst etwas machen, dass uns Pech gibt. So gibt der Ring uns Glück, weil wir schon Pech haben», erklärte Nino. «Schlüpfe aus deinen Schuhen und renn in die Richtung der Walze, somit gibt der Ring uns Glück», behauptete Nino. Ich rannte in die Richtung der Walze. Tatsächlich passierte es, dank des Glücks bog die Walze plötzlich nach rechts und rollte auf den Ring. Jetzt war der Ring zerbrochen.