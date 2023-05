Klub der jungen Geschichten Der goldene Schlüssel Joel Hess, Hohenrain, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich war sehr neugierig und öffnete den Schrank mit meiner rechten Hand. Zuerst traute ich meinen Augen nicht. In dem Schrank schwebte ein goldener Schlüssel. Zu welcher Türe gehörte der wohl? Ich nahm den goldenen Schlüssel direkt und rannte in die Wohnung hoch. Dort probierte ich den Schlüssel an jeder Tür, aber leider ohne Erfolg. Als ich fast schon die Hoffnung verloren hatte, fiel mir etwas ein. Vielleicht hat es im Keller ein verstecktes Schlüsselloch, von dem ich nichts wusste? Also ging ich nochmals runter in den Keller, um alles genau unter die Lupe zu nehmen. Und tatsächlich fand ich ein gut verstecktes Schlüsselloch hinter den alten Kartonboxen. Jetzt musste der Schlüssel nur noch passen. «Mist», sagte ich, «der Schlüssel passte nicht.» Ich musste mir etwas anderes einfallen lassen. dann kam ich auf eine brillante Idee. Wieso suche ich eigentlich überall im Haus, aber nicht in dem Schrank, in dem der Schlüssel war? Es war sehr staubig und dunkel in dem Schrank. Deswegen benutzte ich den scheinenden Schlüssel, um etwas zu sehen. Danach wischte ich mit meiner Hand den Staub weg und spürte ein Loch im Schrankboden. Unverzüglich probierte ich den Schlüssel und dieses Mal mit Erfolg. Der Schrankboden öffnete sich und ein kleiner Tunnel kam zum Vorschein. So neugierig und mutig wie ich war, ging ich in den Tunnel hinein. Es war ein sehr langer Tunnel und es schien, als hätte er kein Ende. Nach beinahe einer halben Stunde laufen spürte ich, dass es nach unten ging. Ich sprang dann auch nach unten. Überall wurde es plötzlich goldig. Scheinbar landete ich im Goldkönigreich. Aber ich hatte den Verdacht, dass hier etwas faul sein muss. Aus dem Nichts hörte ich Schritte. Sie klangen sehr laut. Ich tastete den Weg durch die Dunkelheit und sah etwas Grünes. Es waren ganz viele kleine, grüne, freundliche Kreaturen mit grossen Schuhen. Ich fragte sie, ob sie sprechen konnten. Tatsächlich konnten sie sprechen, aber es klang so, als würden sie spanisch sprechen. Zum Glück war ich schon seit einem Jahr in einem Spanischkurs und verstand, was sie sagten. Sie sagten, ob ich ihnen helfen konnte, das schwere Gold herumzutragen. Sie versprachen mir auch eine grossartige Belohnung. Also antwortete ich in Spanisch: «pero claro». Es waren zwar riesige Haufen von Gold, aber dies störte mich nicht. Nach langer harter Arbeit waren wir dann endlich fertig. Und sie gaben mir die langersehnte Belohnung. Sie gaben mir nämlich einen Knopf, auf den ich jeden Moment in meinem Leben draufdrücken konnte und sie direkt zur Hilfe eilen würden. Ich sagten ihnen danke und wurde dann auf ganz mysteriöse Weise wieder nach Hause teleportiert.