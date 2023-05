Klub der jungen Geschichten Der goldene Stein Andrik Bucher, Udligenswil, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich wollte den Schrank öffnen, doch plötzlich war es stockdunkel. Ich merkte, dass was in meiner Jackentasche war. Ich holte es raus und sah einen goldenen Stein.

Ich nahm den Stein in mein Zimmer und schaute ihn an. Plötzlich rief meine Mutter: «Was hast du im Keller gemacht?» Ich nahm den Stein und stieg aus dem Fenster in den Garten. Ich stellte den Stein ins Sonnenlicht. Doch plötzlich gab es risse in den Stein und ein kleines, grünes, schleimiges Ding sprang aus dem Stein heraus. Es schaute mich mit grossen Augen an. Ich fragte: «Wer bist du und von wo kommst du?» Das grüne Wesen sagte: «Ich bin Pauli und wer bist du?»

«Ich bin Paulino. Gut wir heissen ja fast gleich.»

«Wohnst du in diesem Haus?»

«Ja.»

«Das ist ja riesig», sagte Pauli.

«Hast du ein Zimmer?»

«Ja, komm mit in mein Zimmer.»

Sie wollten ins Zimmer, doch plötzlich klirrte es. Ich sah nach hinten und sah, wie Pauli eine Vase umgestossen hatte. «Es tut mir leid», sagte Pauli. «Was hast du gemacht, rief die Mutter und sagte, «das kannst du bezahlen.»

«Hast du Geld?», fragte Paulino. «Nein», sagte Paulino, «aber ich kann es reparieren.» Er zeigte auf den Ort, wo die Vase stand. Sein Finger wurde hell. Plötzlich stand die Vase wieder da. Ich ging in mein Zimmer und fragte Pauli: «Wie hast du das gemacht?»

«Kannst du das nicht?»

«Nein! Kannst du mir bei den Hausaufgaben helfen?»

«Ja sicher!»

Paulino holte die Hausaufgaben aus der Tasche. Pauli zeigte mit dem Finger auf die Hausaufgaben und sie waren gelöst. «Danke!»

«Ich muss aber wieder zurückgehen.»

«Zurück in den Stein?»

«Das ist kein Stein, das ist ein Ei.»

«Du warst in einem Schrank im Keller.» «Gut gehen wir.»

Sie gingen in den Keller zum Schrank. Pauli ging in den Schrank, aber es passierte nichts.

«Hm dann müssen wir in die Berge.»

«Gut dann gehen wir in die Berge.»

Drei Stunden später haben sie es geschafft. Pauli sagte: «Könntest du bitte hinter diesen Stein gehen?»

«Okay.»

Er schwang den Stock und plötzlich war er weg. Doch auf dem Boden lag ein Stock der hell leuchtete. Ich nahm ihn und lief nach Hause.