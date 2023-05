Klub der jungen Geschichten Der gruselige Keller im Nachbarshaus Anja Walker, Gurtnellen, 4. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Aber wie es dazu gekommen ist, erkläre ich euch jetzt. Ich heisse Laura und ich war 15 Jahre alt, als die Geschichte passiert ist. Ich hatte braune Haare und einen Freund namens Alex. Er war auch 15. Wir waren ineinander verliebt und er liess mich nie im Stich. Alex hatte auch braune Haare und war nett. Ich musste einmal zu meiner, die in der Mitte ein Haus hatte. Rechts war Alex und links waren ich und meine Familie. Kommen wir zum Punkt. Ich musste zu ihr in den Keller putzen gehen, weil sie in einem Rollstuhl sass und alt war. Ich klingelte an der Tür und sie machte die Tür auf. «Komm rein!», sagte sie und liess mich rein. Ich stieg in den Keller und wollte mit dem Schrank beginnen, um ihn abzustauben. Ich sah etwas leuchten und wollte den Schrank öffnen. Aber bevor ich ihn öffnen konnte, kam eine schwarze Gestalt auf mich zu und sperrte mich in einen Raum. Sie zwangen mich, zu sagen, wen ich am liebsten hätte, sonst würden sie mich erschiessen. Ich musste es sagen und sagte, es sei mein Freund Alex. Ich bemerkte schnell, dass es zwei waren, weil sie immer ein bisschen anders aussahen. Aber beide waren schwarz angezogen. Sie gaben mir immer etwas zu essen, aber nie viel. Sie riefen Alex an und sagten, er solle ihnen eine Million Euro bringen. Er fragte: «Wieso?» Dann sagten sie: «Weil wir deine Freundin haben.» Er erschrak und liess das Telefon fallen. Er überlegte, was er zu tun hatte. Er überlegte zwei Stunden. Plötzlich hatte er eine Idee. Er druckte Falschgeld und tat es in einen Koffer. Am nächsten Tag riefen die zwei nochmals an und sagten, er solle das Geld vor der Tür von Astrid Grubenbacher hinlegen. So hiess die Nachbarin. Er fragte verwundert: «Wieso bei ihr?» Sie sagten: «Weil es da gut ist.» Alex legte auf. Übrigens hatte Alex zur Sicherheit einen GPS-Sender am Koffer befestigt. Er stellte den Koffer ab. Die schwarzen Gestalten kamen mit mir und sagten: «Gib uns das Geld, danach geben wir dir Laura.» «Ok», sagte er zögernd und unsicher. Sie nahmen den Koffer und sagten: «Wir wollen noch eine Million Euro.» «Nein», sagte Alex. Die schwarzen Gestalten sagten: «Sonst bringen wir sie um.» Er sagte traurig: «Ich bringe euch noch eine Million.» Er überlegte ungefähr drei Stunden. Ihm reichte es und er rief die Polizei. Die Polizei sagte am Telefon: «Wir kommen morgen früh um sieben Uhr.» Am nächsten Tag kamen sie zum Haus, brachen die Tür auf und gingen rein. Dort stand die Nachbarin. Alex sagte: «Frau Grubenbacher, haben Sie nicht mitbekommen, dass meine Freundin wahrscheinlich in Ihrem Keller entführt worden ist?» Die Nachbarin sagte: «Das weiss ich, weil das meine Söhne sind, du Trottel.» Die alte Nachbarin stieg aus dem Rollstuhl und wollte der Polizei den Weg abschneiden. Alex war schneller und rannte in den Keller. Dort standen die zwei vor Laura. Alex nahm einen Besen und schlug ihnen eins auf den Popo. Sie drehten sich um. Da war die Polizei hinter ihnen. Alex rannte schnell zu Laura. Die alte Frau und ihre Söhne sind von der Polizei festgenommen worden. Es stellte sich heraus, dass die alte Frau gar nicht im Rollstuhl sass und das nur eine Tarnung war. Ich und Alex sind jetzt noch zusammen und sind glücklich miteinander.