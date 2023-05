Klub der jungen Geschichten Der Hamster Schrank Vincent Sidler, Luzern, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Als ich ihn öffnete tanzten dort Hamster herum und machten eine Party. Ich machte den Schrank schnell zu und war verwirrt. Der Schrank leuchtete wieder. Ich machte den Schrank erneut auf und einer der Hamster sah mich. Als er mich sah, erschrak er und die anderen Hamster bemerkten es und sahen mich auch erschrocken an. Die Hamster versteckten sich schnell, aber ich konnte noch einen langsameren Hamster in die Hand nehmen. Die restlichen Hamster bekamen Angst um ihren Freund und griffen mich mit kleinen Katapulten an. Sie trafen mich mit kleinen Bällchen und der Hamster in meiner Hand konnte fliehen. Die Hamster waren immer noch ein bisschen verwundert und dann murmelte plötzlich ein eher älterer Hamster: «Warum kann er uns sehen, es konnte uns noch nie jemand sehen?».

Ich konnte es nicht glauben, dass es Hamster gibt, die sprechen können. Der Hamster fragte mich, ob ich ihn verstehen konnte. Ich antwortete nicht vor lauter Erstaunen, schlug die Tür mit einem lauten Knall zu und rannte aus dem Haus.

1 Monat später:

Als ich an dem gleichen Haus einen Monat später vorbeilief, sah ich drei kleine Hamster, die ins Haus liefen. Ich erinnerte mich daran, dass ich schon einmal in diesem alten Haus war und dort Hamster redeten. Ich wollte schon lange mal wieder in dieses Haus, aber ich hatte nie Zeit. Da kam mir in den Sinn, dass ich heute keine Hausaufgaben hatte und ging dann nach einiger Zeit Überlegen in das Haus. Als ich im Keller war, war der Schrank nicht mehr dort. Ich suchte ihn überall, aber ich fand ihn nicht. Plötzlich griffen die Hamster mich mit ihren kleinen Katapulten an und dann viel etwas Grosses auf mich.

Ich wachte auf und merkte, dass das alles nur ein Traum war.