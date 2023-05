Klub der jungen Geschichten Der Held Neal Schwander, Rothenburg, 4. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich rannte die Treppe hoch, keuchend ging ich in mein Zimmer und knallte die Tür hinter mir zu. Ich ging ins Bett. Aber ich konnte nicht einschlafen. Ich wälzte mich die halbe Nacht hin und her. Aber dann um 2:00 Uhr Nachts ging ich zum zweiten Mal die Treppe runter. Genau wie ich vermutet hatte, leuchtete der Schrank noch immer. Ich holte noch kurz meinen Hasen und dann war ich bereit. Ich ging zum Schrank und öffnete die Tür. Was dann geschah, verschlug mir die Sprache! Eine männliche Stimme sagte zu mir: «Was hast du hier verloren?» Ich stammelte: «B-bist n-n-n-icht d-d-du der, der h-ier etwas ver-verloren hat?». «Ooooh neeein! Ich wohne schon lange hier, du weisst es nur nicht, weil du nie der Nacht hierhergekommen bist.» Doch plötzlich ergriff mich etwas Weiches und zog mich in den Schrank hinein. Innen war es blau, aber ich hatte keine Zeit, mich umzublicken, denn im nächsten Augenblick waren wir schon da. Ich wollte fragen, wo wir sind, aber die Stimme unterbrach mich und sagte: «Ich zeige dir zuerst die Landschaft.» Es hatte Ziegen, die wie Monster aussahen und noch mehr ähnliche Sachen. Er sagte, er hätte jede Nacht auf mich gewartet. Und nun endlich sei es soweit. Die Stimme brachte mich zu einem Wasserfall und sagte, ich müsse dort reingehen. Also ging ich mit vollem Mut in den Wasserfall. Innendran war es noch viel grösser und es tropfte überall. Endlich konnte ich ihn fragen, wieso er mich brauchte. Er antwortete, dass der goldene Umhang gestohlen worden sei und das Schlimmste wäre, dass die grünen Kobolde ihn hätten. Ich dachte, er macht einen Witz, aber anscheinend meinte er es ernst. «Sie sind dort hinten», sagte er. «Sie sind nur verzaubert. Als Gegenmittel braucht es einen Frosch, zwei Schnecken und eine Blume.» Einen Frosch hatte er schon und zwei Schnecken auch, aber zur Blume kam er noch nicht, denn es musste eine spezielle Blume sein, die oben auf dem Hügel wuchs. Und es gab keine Leiter oder irgendwas. Ich fragte, was an dem Umhang so speziell sei und er sagte, dass er dem König gehört. Ich meinte: «Ich gehe die Blume nur holen, wenn ich zuerst den König zu Gesicht bekomme. Der König war sehr hässlich, aber ich musste die Blume holen. Danach wollte ich nur noch kurz fragen, wieso sie nicht einen Hubschrauber nehmen, aber die kannten noch keine Hubschrauber. Mein Hase war immer noch in meinen Armen. Nach 90 Minuten Aufstieg hatte ich die Blume endlich. Aber plötzlich sah ich da einen dunklen Boden und erinnerte mich daran, was die Stimme gesagt hatte. Wenn nämlich der König den Umhang nicht trägt, kommen Blitze und Donner und vernichten alles. Ich sah eine Monsterziege den Hang herunterstürzen. Ich brachte die Blume zurück und wir konnten den Trank machen. Den gaben wir den Kobolden und sie gaben uns im Gegenzug den Umhang. Ich konnte zurückgehen. Als ich wieder im Keller war, hatte ich noch drei Fragen: Die erste war: «Wo bist du?». Er antwortete nicht. Okay, dann die zweite: «Wer bist du?». Wieder keine Antwort. Dann halt die dritte Fragen: «Wo waren wir?». Endlich kam eine Antwort. «Wir waren im «Schlucht-der-Bucht-Tal!». Und zu deinen ersten zwei Fragen: «Ich bin dein kleiner Stern, der kleinste den es gibt, nur ungefähr einen Meter gross. Und ich komme jede Nacht nach unten und am Morgen zieht es mich wieder rauf. Und jetzt weisst du auch, wieso es geleuchtet hat aus dem Schrank. Also, hoffentlich bis zum nächsten Mal!»