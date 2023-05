Klub der jungen Geschichten Der Hinterhalt Kyle Audeoud, Horw, 3. Oberstufe

(chm)

Wir waren sicher, dass nichts schiefgehen konnte, leider zu sicher.

Das Auto explodierte vor seinen Augen. Er war so überrascht, er wusste nicht, was er sagen sollte. Allerdings hatte er dafür sowieso keine Zeit. Es ging alles so schnell, er wurde in den Sitz gedrückt, die Limousine beschleunigte mit einem extremen Tempo, er hörte nur noch Schüsse und dann BOOM…

‘’Guten Morgen.’’

‘’Guten Morgen.’’

‘’Sind wir alle beisammen? Super, dann kann es ja losgehen.”Der General blickte streng in die Runde. Er zählte kurz durch, eine alte Gewohnheit aus dem Militär. Alle da - Inklusive Spezial-Gast. In der hinteren Ecke des Saals sass ein Mann, etwa um die 32 Jahre alt, in einem dunklen Anzug mit neutralem Gesicht. Er war eine sehr kontroverse und reiche Persönlichkeit im Gebiet des Waffenhandels. Es gab einige Gerüchte, dass er auch im Drogenhandel war.

Der General stand streng aufrecht vor der Leinwand. Da sitzt er, dachte er, dieser Carlos. Angewidert wollte er sein Gesicht verziehen, beherrschte sich aber. Carlos hatte ein Meeting, das planmässig in einer Militärbasis in Thamil, Iraq stattfinden sollte. Diese Information, bezüglich Carlos’ Meeting, geriet in falsche Hände und das Risiko besteht, dass Carlos überfallen werden könnte. ‘’Also, wie ihr alle wisst, ist die Destination an die Öffentlichkeit geraten, das heisst, dass eine gewisse Terroristen-Bande , die mit Carlos noch etwas Knatsch hat, die Black Peace Bande, ihn überfallen könnte. Von daher lautet der Plan wie folgt. Zuerst fliegt Carlos in einem F-22 Raptor von Italien nach Ramadi, Iraq. Von dort aus steigt er in eine von drei identischen Limousinen. Der Convoy wird aufgebaut sein, aus 12 Fahrzeugen. Drei Limousinen hergestellt von Cadillac, alle Schusssicher, Sechs Humvees, drei Lastwagen mit je zwei Einsatzeinheiten darin.’’ Er machte eine kurze Pause und schaute auf seine Notizen. ‘’Alle einheiten die mit ihnen mitfahren werden, Mr, sind die best ausgebildeten Einheiten die wir auf dieser Welt finden konnten.’’ «Mmhm», sagte Ramos mit einem zufriedenen Gesicht. Oder wenigstens sah es so aus, man wusste nie, ob die Reaktion echt war. ‘’In diesem Fall ist das Meeting hier beendet,’’ sagte der General, ‘’alle zusätzlichen Informationen kommen dann noch auf euch zu.’’

Wenige Tage später, Ramadi, Iraq. Ramos stieg aus dem Jet aus und wurde zur Limousine begleitet. Es verlief alles nach Plan, der Convoy raste durch die abgesperrten Strassen und trotz verwunderter Blicken fiel nichts Verdächtiges auf.

Weitere 10 Minuten vergingen und die Stadt war jetzt nicht mehr zu sehen. Plötzlich hielt der Ganze Konvoi an. Über Funk sprach man davon, dass auf ihrer Route ein Überfall geplant war. Dass heiss, dass sie eine andere Route befahren mussten. Anstatt geradeaus zu fahren, bogen sie jetzt rechts ab, weg von den wenigen Bäumen und Steinen die sie vorher noch als Deckung hätten nutzen können.

Nach etwa 15 Minuten auf höchster Alarmbereitschaft kamen sie wieder an ein paar Steine und Bäume, die sie als Deckung nutzen könnten. Doch die Steine waren auch sehr gross, das könnte heissen, dass Leute auf den Steinen lauerten, um sie zu überfallen. Der Convoy war jetzt bei den Steinen angekommen. Die Stimmung war angespannt in der Limousine von Carlos. Sie waren jetzt inmitten von zwei grossen Steinen. Es war totenstill in den Autos. Sie waren fast durch die Steine… Nur noch 100 Meter… Sie waren durch. Die Spannung fiel extrem schnell. Sie hatten jetzt den Überblick über ihre route wieder. Sie waren sicher, es konnte jetzt nichts mehr schief gehen.

Carlos schaute aus dem Fenster. Die Humvees sahen sehr robust gebaut aus. Wie explosionssicher die wohl waren? Genau in diesem Moment flog der Humvee in einem grossen Feuerball in die Luft.

Jetzt ging alles sehr schnell, im Funk hörte man Kommandos, Schüsse fielen, man hörte überall Explosionen. Carlos war verwirrt und überrascht zugleich. Er wusste nicht was zu sagen, doch er hatte nicht mal Zeit seine Gedanken zu sammeln, da er schon in seinen Sitz gedrückt wurde. Mit allen 640 PS hinter den durchdrehenden Rädern schossen die drei Cadillacs davon. Hinter und vor ihnen rasten auch noch 3 Humvees mit ihnen. Doch ein siebtes Fahrzeug tauchte jetzt hinter ihnen auf. Es brauchte eine Weile, bis alle realisierten, dass es nicht einer von ihnen war. Doch da war es schon zu spät. In einem riesigen Feuerball flog eine Limousine in die Luft. Sofort bremste einer der, jetzt nur noch zwei, Humvees ab, um das unbekannte Auto zu attackieren. Doch dann, Boom… Der Humvee flog in die Luft. Carlos hatte jetzt seine Gedanken gesammelt und wusste genau, was er tun sollte. Er lag quer über die hintere Sitzbank. Genau rechtzeitig, denn in diesem Moment hörte Carlos einige Schüsse am Cadillac abprallen und schlussendlich pfiff sogar eine Kugel durch die Heckscheibe und blieb in der Windschutzscheibe stecken. Carlos schaute aus dem Fenster, so gut er konnte, und sah etwas in der Ferne. Es sah aus wie ein Gebäude und davor eine Staubwolke. Das konnte nur heissen, dass Verstärkung auf dem Weg war.

In der Militärbasis herrschte Chaos. Leute rannten herum, die Waffen wurden geladen, Autos fuhren mit quietschenden Reifen durch das Tor in Richtung des Convois. Der Alarmruf des Convois war vor weniger als zwei Minuten auf der Basis eingetroffen. Sie handelten sofort.

In dem ersten Auto, das dem Convoi entegenraste, sass Connor, einer der besten Leute der die Basis zu bieten hatte. Sie näherten sich jetzt dem Convoy schneller und schneller. Connor schätzte, dass der Convoy jetzt etwa 200 Sachen schnell fuhr. Was Connor als nächstes sah, konnte er fast nicht glauben. Hinter dem Convoy tauchte aus der Staubwolke plötzlich ein Helikopter auf. Dieser schoss Raketen auf den Convoy ab.

Carlos erhaschte einen Blick auf den Tacho. Sie fuhren jetzt 245 km/h schnell und die Heulende V8 hatte langsam ihr Limit erreicht. Auf einmal explodierte der Reifen des Humvees neben ihnen und der Humvee verlor Kontrolle, rotierte sich 90 Grad und fing an zu rollen. Sie waren auf einmal in eine Staubwolke eingewickelt. Carlos meinte, einen Helikopter zu hören, doch er war nicht sicher. Es war auch beinahe unmöglich, einen Helikopter in diesem Chaos zu hören. Doch was Carlos jetzt eindeutig hörte, waren Explosionen. Eine, Zwei… Drei? BOOM…

Der Convoy, jetzt genau eine Limousine und ein Humvee von der Militärbasis, hielt mit quietschenden Reifen in der Militärbasis an. Sofort sprang die Tür auf, und Carlos wurde rausgezogen. Die Sonne blendete ihn und die Erschöpfung holte ihn jetzt ein, da das Adrenalin langsam verschwand. Ihm wurde Schwarz vor den Augen und er fühlte nur noch, wie er auf eine Liege gelegt wurde. Irgendwo hörte er in der ferne noch Türen zuschlagen und Leute schreien, dann hörte er nichts mehr.

15 Tage später, Schweiz, Davos. Ramos fuhr mit seinem Lamborghini Huracan Super Trofeo durch die Berge. Es war ein wilder vergangener Monat. Nach dem Convoy-Überfall in Iraq, wurde er schnellstmöglich in Sicherheit gebracht, und wenige Tage später kam er in einem Flugzeug über dem Mittelmeer auf 35’000 Fuss wieder zu sich. Er landete sicher in Davos und das Meeting wurde verschoben. Jetzt konnte er sich endlich mal erholen. Das Autofahren war für ihn fast therapeutisch und er konnte in dem Moment alles vergessen, was vergangen war, und was noch vor ihm stand.

Es waren nur er, sein Auto und die Strasse…