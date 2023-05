Klub der jungen Geschichten Der Husky und das Mädchen Katharina Blum, Uffikon, 5. Primar

Es gab einmal ein Mädchen Namens Hanna sie, hat lilafarbene Haare, fühlte sich einsam, war nicht gut in der Schule und hatte keine Lebensfreude mehr. Weil sie keine Freunde hatte, war sie oft alleine in der alten Burgruine, konnte weinen und schreien, wie sie wollte. Doch eines Tages ging sie in den Keller der Burgruine, weil es ein Erdbeben gegeben hat, weil sie nachsehen wollte, was eingestürzt ist und was nicht. Da sah sie, dass ein Raum frei gelegt wurde, in dem Raum stand ein Schrank.

Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den wahrscheinlich seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Sie ging näher und öffnete vorsichtig den Schrank, darin lag eine Petroleum-Lampe und eine alte Karte, vielleicht ist es eine Schatzkarte? Als sie immer noch in Gedanken war fing es an zu dämmern. Sie musste nach Hause, aber ihr Zuhause war hier, das wusste sie genau. Am nächsten Morgen würde sie auf Schatzsuche gehen. Gleich nach der Schule machte sie sich auf den Weg. Als sie ankam ging sie gleich in den Keller, dort schimmerte immer noch ein Licht aus dem Schrank. Sie öffnete ihn, aber dort war nur die Petroleum-Lampe drin! Jemand hat die Karte gestohlen! Sie sass da wie ein Häufchen Elend, nach 10 Minuten sagte sie: «Ich suche weiter, bis ich die Karte gefunden habe». Sie suchte nach Spuren, plötzlich sah sie Spuren im Matsch, sie folgte der Spur und kam zu einem Höhleneingang. Der Eingang war mit Laub ausgelegt. Wer wohnt in der Höhle? Sie überlegt lange und kommt zum Entschluss: Sie gehe rein, viel kann mir ja nicht passieren. Sie kroch in die Höhle, es ist warm und feucht und riecht modrig, ihr lief der Schauer über den Rücken, es ist unheimlich in der Höhle, aber es scheint, dass niemand zuhause ist. Zum Glück, aber das heisst, dass jederzeit der Bewohner der Höhle zurück- kommen kann! Aber dann sah sie die Karte und nahm sie zu sich. Plötzlich hörte sie ein Schnaufen, ein Keuchen, ein Brüllen, sie reagiert blitzschnell, der Höhlenbewohner kommt zurück. Sie muss sich verstecken, doch zu spät. Sie muss jetzt flüchten, so schnell wie möglich, der Höhlenbewohner sieht sie und rennt auf sie zu, vielleicht gibt es einen zweiten Gang? Ja, sie hat Glück, sie rennt so schnell wie sie kann, sie kletterte auf einen Baum da ist sie sicher vor dem Ungeheuer! Halt, was war das, der Baum fängt an zu zittern oh nein das Ungeheuer will den Baum umwerfen. Sie muss schon wieder flüchten! Sie muss klettern, dachte sie und sie tat es, sie wusste nicht, dass sie klettern konnte! Sie war in Sicherheit. Jetzt geht es auf Schatzsuche. Dank der Karte fand sie den Ort schnell sie grub und grub… dann plötzlich ist etwas Hartes da. Sie sah eine Truhe, sie trug sie in die Burgruine. Was ist wohl drin? Sie muss die Truhe öffnen, doch es fehlt der Schlüssel! Da merkt sie, dass die Truhe so alt ist, dass man sie mühelos öffnen kann. Sie öffnete die Truhe sofort, doch es war enttäuschend, was in der Truhe war. Es waren vergammelte Eichenblätter, doch plötzlich sah sie, dass etwas hinter den Blättern funkelte, sie schob die Blätter zur Seite. Da sah sie das unerwartete, funkelnde Diamanten in allen Farben, Edelsteine, Kristalle und Goldmünzen lagen in der Truhe, sie wusste, dass sie sich mit dem Schatz mehr als 100 Hunde kaufen konnte. Weil ihr grösster Wunsch war ein Hund. Aber sie wollte vorerst nur einen Hund kaufen. Als sie immer noch in Gedanken beim Hund war merkte sie nicht, dass es anfing zu dämmern sie musste schnell rennen, dass sie rechtzeitig zuhause ist. Zum Glück kam sie rechtzeitig zuhause an.

Am nächsten Tag würde sie in die Tierhandlung gehen und sich über einen Hund informieren. Am Morgen ging sie in die Schule sie beeilte sich so sehr, dass sie 10 Minuten früher aus der Schule durfte. Sie ging in die Tierhandlung und fragte:» Wo bekomme ich einen Hund her?» Die Verkäuferin antwortete:» Gleich nebenan ist der Hundezüchter». Da ging sie zum Hundezüchter, er war ein sehr netter Mann erzählte ihr alles über die verschiedenen Rassen. Sie musste sich für eine Rasse und einen Welpen Entscheiden. Sie kam zum Entschluss: Ein HUSKY, weil wenn sie in der Schule war, fiel der Hund nicht auf, weil er fast aussieht wie ein Wolf, und in der Gegend waren die Wölfe geschützt. Doch der HUSKY braucht noch einen Namen. Er soll heissen: Jolie das passt zu ihr, sie hat blaue Augen und sieht fast aus, wie ein kleiner Wolf, sie ist frech, lustig, fröhlich und süss. Sie richtete ihm im Keller einen Schlafplatz ein. Doch eines Tages nach der Schule war Jolie nicht an ihrem Platz! Oje! Das kann doch nicht sein! Sie war so traurig wie noch nie! Was soll sie nur machen ohne JOLIE! Sie sagte »Wenn sie Ende nächste Woche nicht da ist, dann nehme ich mir das Leben!»

Ende Woche immer noch keine Jolie! Sie beschliesst, sich das Leben zu nehmen. Sie denkt nochmals an die wunderschönen Momente mit Jolie, es waren so viele. Aber sie hatte vor in die Schlucht zu springen, also sich in den TOD zu stürzten. Weil sie ohne Jolie nicht leben konnte! Wenig später war sie auch schon an der Schlucht angekommen. Sie schloss die Augen, holte Anlauf und wollte sich in die Tiefe stürzen. Aber etwas versperrte ihr denn Weg , es war ihre geliebte Jolie! Dummerweise stolperte sie über Jolie und rutschte am Boden weiter der Abgrund kam schnell näher! Glücklicher wiese konnte Jolie Eingreifen hielt mich am T-Shirt . Ich bin gerettet !ein wenig später waren wir in der Burgruine Ihr fiel auf, dass JOLIE trächtig war! Noch am selben Tag bekam Jolie 6 Welpen um ca. 23:00Uhr. Sie hatte ihren Eltern gesagt sie gehe zelten im Wald. Ihre Eltern schnappten den Köder. Sie war noch nie so glücklich wie jetzt!

Ende