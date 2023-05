Klub der jungen Geschichten Der Jahrhundertschatz Julia Assou Beta, Luzern, 1. Sek

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.

Ich bekam von Schreck fürchterliches Herzklopfen als ich das Licht sah und ein Geräusch hörte. Als ich die Treppen hochrannte hörte ich eine Tür quietschen und dachte an Geister. Seitdem betrat ich mein Ferienhaus im Wald nie wieder und zog in die Stadt.

Da ich eine Autorin bin, schrieb ich eine Geschichte über das was ich erlebt habe. Diese wurde überall veröffentlicht und alle Eltern lassen meine Geschichte, dabei erzählten Sie es ihren Kindern weiter.

Ein Kind namens Louis interessierte sich sehr über meine Erzählung und als er älter wurde, lass er die Geschichte immer wieder, bis er sich entschied dem Gespenst auf die Spur zu kommen. Er wollte die Wahrheit herausfinden, da niemand an Gespenster glaubte, nicht einmal er selbst!

Er mietete das alte Haus. Als er das Haus erkundete, fand er eine Tür, die in den Keller führte. In der Geschichte stand, dass es im Keller spuken würde, aber er beschloss, ihn trotzdem zu erkunden.

Als Louis die Treppe hinunterstieg, hörte er plötzlich ein Geräusch, das aus einem der Schränke kam. Vorsichtig näherte er sich dem Schrank und stellte fest, dass aus dem Inneren ein Licht kam. Der Schrank war seit Jahren verschlossen, und er war verwirrt, aber auch neugierig.

Er öffnete den Schrank vorsichtig und war schockiert, als er darin einen geheimen Raum fand. Der Raum war staubig und voller Spinnweben, aber er konnte in der Ecke eine kleine Laterne brennen sehen. Als er genauer hinsah, erkannte er, dass neben der Laterne ein Zettel lag.

Auf dem Zettel stand: «Demjenigen, der diesen Raum findet, gratuliere ich! Sie haben ein Geheimnis gelüftet, das über ein Jahrhundert lang verborgen war. Dieser Raum wurde von meinen Urvorfahren benutzt, um ihren wertvollsten Besitz zu verstecken - eine Sammlung seltener antiker Münzen. Das Licht, das Sie brennen sehen, wurde vor vielen Jahren angezündet, damit jemand aufmerksam wird und den Schatz entdeckt. Bitte kümmern Sie sich um diese Sammlung und teilen Sie sie mit der Welt.»

Louis konnte sein Glück nicht fassen. Er sammelte die Münzen sorgfältig ein und stellte sicher, dass der Schatz für alle sichtbar im Museum ausgestellt wird. Ab diesem Moment an erinnerte sich Louis immer wieder an den schicksalhaften Tag an dem er den geheimnisvollen Raum mit dem Licht und dem Schatz entdeckt hat.

Und so kam es zu einem erfreulichen Ende, die Menschen waren fasziniert von dem gefundenen Schatz und alle waren froh, dass es in diesem Haus nicht mehr spukte.