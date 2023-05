Klub der jungen Geschichten Der Junge, der mich verzauberte... Lena Perrinjaquet, Rickenbach, 5. Primar

(chm)

Ich warf einer Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück. Ich musste in die schule rennen das ich nicht zu spät komme, als ich in der Schule ankam hatte die Lehrerin eine Mitteilung, ein neuer Schüler war hier er heisst Ben. Er hatte braune Haare und blaue Augen, er war 15 Jahre alt. Weil er mein Pultnachbar war, musste ich ihm das ganze Schulhaus zeigen. Ich habe das gemacht und wir haben uns gut verstanden, weil er nur mich gekannt hat, bin ich mit ihm in die Pause. Wir haben sehr viel geredet, er hat mir sehr viel über sein früheres Leben erzählt. Als die Pause vorbei war gingen wir rein, die Lehrerin gab uns Hausaufgaben und bevor die Stunde zu Ende war fragte sie mich, ob ich mit Ben lernen kann ich sagte ja. Und als ich ihn fragte ging Valeria das bekannteste Mädchen der schule zur Lehrperson und fragte wieso dass sie nicht mit Ben lernen kann? Die Lehrerin sagte: wir können Ben Fragen mit wem das er lieber lernen würde. Also gingen wir drei zu Ben und fragten ihn. Er sagte das er lieber mit mir lernen würde, weil er mich besser kennt. Daraufhin sagte Valeria wir können das noch ändern, er sagt ich möchte lieber mit liv lernen also mit mir. Wir verabredeten uns um zwei im Park. Als ich um fünf vor zwei im Park ankam, sass er auf der Bank und winkte mir glücklich zu. Ich kam zu ihm und wir haben bis spät in die Nacht gelernt. Als wir fertig waren wollte er mich noch nachhause bringen wir kamen auf die Idee das wir noch was essen gehen können. Als wir im Restaurant ankamen bestellten wir unser Essen und assen unser Essen, wir haben sehr viel gelacht. Er hat mich nach Hause gebracht. Als wir uns am nächsten Morgen wieder sahen lachten wir uns an und liefen zusammen ins Klassen Zimmer. Valeria kam uns entgegen und schaute uns wütend an. Als die schule zu Ende war gingen ich und Ben in den Park, und wir haben weiter gelernt. Als wir fertig gelernt haben gingen wir noch zusammen in den Wald. Und als wir auf der Bank eine Pause machten fragte er mich, ob ich mit ihm ZUSAMMEN sein will, ich sagte JA. Dann liefen wir ruhig weiter, auf halben weg kam meine beste Freundin und ihr Freund uns entgegen ich und Ardijana beschlossen das wir zusammen weiterlaufen. Wir gingen daraufhin zusammen essen. Nachher trennten wir uns wieder, und ich und Ben gingen zu ihm nach Hause, weil es erst vier Uhr war. Wir gingen in sein Zimmer, und redeten noch ein bisschen bis wir wieder in den Park gingen. Als wir im Park waren warteten wir, bis die Sonne unterging. als es so weit war küssten wir uns das erste Mal. Nachher warteten wir einfach und dann gingen wir wieder nachhause. Am nächsten Morgen war frei und dann wollten wir zusammen in die Stadt. Als wir gerade aus einem laden raus kamen sah ich eine alte Dame, sie kam mir sehr bekannt vor. Ich erinnerte mich es war die obdachlose Dame, nur war sie jetzt nicht arm sondern reich. Ich war schockiert und ging zu ihr rüber, sie sagte: du hast mir geholfen ich habe dir das gegeben, was du jetzt hast. Als ich was sagen wollte, war sie schon über alle Berge, Ich sagte leise noch danke aber sie hörte mich nicht mehr. wir gingen weiter und haten noch einen schönen Tag.