Klub der jungen Geschichten Der Jungle Luc Ambauen, Beckenried, 2. Sek

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Wir waren eine Gruppe von Abenteurern, die sich auf eine Expedition in den Dschungel wagten. Unser Ziel war es, eine verlorene Stadt zu finden, die angeblich mit Schätzen und Geheimnissen gefüllt war. Wir begannen unsere Reise mit einer Energie und Begeisterung, die kaum beschreiblich war. Der Dschungel war atemberaubend schön und voller Leben. Wir sahen Tiere, von denen wir noch nie zuvor gehört hatten, und Pflanzen, die strahlend bunte Blüten hatten. Die ersten Tage verliefen wie im Traum. Doch dann passierte es. Eines Nachts wurden wir von einer Bande von Dieben überfallen. Sie raubten uns unsere Karten, unsere Ausrüstung und unsere Vorräte. Wir waren hin- und hergerissen zwischen Wut und Furcht. Ohne unsere Karten waren wir irgendwo im Dschungel verloren. Wir beschlossen, trotzdem weiterzumachen und uns durchzuschlagen. In der Zwischenzeit lernten wir auch, wie man im Dschungel überlebt. Wir fanden Wasser und Nahrung und bauten primitive Unterkünfte. Wir suchten weiter nach der verlorenen Stadt, aber es schien aussichtslos. Unsere Reise wurde bald zu einem echten Überlebenskampf. Wir kämpften gegen wilde Tiere und Krankheiten, und wir mussten lernen, wie man Fallen und Waffen herstellt, um uns zu verteidigen. Wir hatten Tage, an denen wir fast aufgeben wollten, aber wir hielten durch. Schliesslich geschah das Unerwartete. Als wir fast aufgaben, fanden wir die verlorene Stadt. Sie war tatsächlich mit Reichtum und Geheimnissen gefüllt, wie man es uns gesagt hatte. Wir fanden Gold und Juwelen, und archäologische Schätze, die zurück in die Zeit der Maya und Azteken reichten. Wir kehrten als Helden zurück. Das ganze Land sprach über uns und alle waren begeistert. Ein riesiges Willkommensfest wartete auf uns, aber daher wir kaum noch genug Energie hatten legten wir uns einfach nur ins Bett und freuten uns riesig über unsern Fund.