Klub der jungen Geschichten Der Keller Sofia Lepori, Luzern, 1. Sek

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Aber genau das war der Ort, wo eine Kiste mit meinen alten Spielsachen stand. Ich hasse den Ort: zu dunkel, zu nass, zu viele Kisten, von denen ich weiss, dass sie Spinnen als Bewohner haben und wer weiss, was für andere seltsame Kreaturen dort ein kuscheliges Zuhause haben.

Als ich das Licht sah, sagte mir meine innere Stimme: „Denk nicht einmal daran“, aber meine Neugier siegte; Ich stellte die Kiste auf den Boden, schnappte mir meinen alten Teddybären für den Fall, dass ich mich gegen einen Vampir, Zombie oder ein Monster verteidigen musste, und ging in den Schrank. Als ich ihn fast erreicht hatte, ging das Licht aus und alles war absolut dunkel. Ich versuchte zu schreien, aber es kam nur ein Flüstern aus meinem Mund. Ich versuchte nach oben zu rennen, aber ich konnte mich nicht bewegen, ich war wie gelähmt. Meine Gedanken überschlugen sich und ich versuchte krampfhaft zu überlegen, was ich tun sollte, aber ich blieb wie angewurzelt stehen, wie eine Maus, die darauf wartet, von einer Katze angegriffen zu werden.

Ich konnte meinen Atem hören, ich konnte Schritte auf mich zukommen hören. Plötzlich fühlte ich, wie eine starke Hand meinen Arm ergriff, ein grosser Adrenalinstoss lief durch meinen Körper, ich schlug in die Richtung der Hand, ich hörte einen Schrei und rannte die Treppe hinauf, ich erreichte die Kellertür und schloss sie hinter mir. Jemand oder Etwas versuchte, die Tür zu öffnen, und er, sie oder es klopfte an die Tür!

Endlich kam meine Stimme wieder, ich schrie, ich rief um Hilfe. Meine Augen waren voller Tränen, mein Herz pochte so stark, dass ich dachte, es käme aus meiner Brust. Ich wollte nicht sterben; ich musste immer noch zu viele Orte besuchen, mehr Eissorten probieren, auf mehr Partys gehen und programmieren lernen. Ich entschied, dass ich um mein Leben kämpfen würde, kein Monster, Zombie oder Mensch würde es mir stehlen! Ich rannte in die Küche, schnappte mir ein Nudelholz, ich war bereit zu kämpfen, als ich eine bekannte Stimme aus dem Keller brüllen hörte: „Öffne jetzt die Tür, junge Dame, oder du wirst für immer Hausarrest haben! Warum benimmst du dich so komisch!“

Als ich die Tür öffnete, sah ich meine Mutter mich wütend anstarrend. Anscheinend habe ich sie beim Putzen gesehen, weil meine Eltern den Keller renovieren wollen. Also war alles nur ein grosses Missverständnis: das Monster des Kellers war nur meine mit Putzmitteln bewaffnete Mutter, die in meiner Fantasie zu viel mehr wurde. Bis heute erinnere ich mich an den Vorfall zurück und für den Fall, dass ich wieder in den Keller muss, geht mein alter Teddybär mit…