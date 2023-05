Klub der jungen Geschichten Der Kidnapper Chiara Steiner, Emmenbrücke, 5. Primar

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag.

Was dann geschah, gab mir auf ganz besondere Weise viel mehr zurück. Jemand schrie: «Hilfe, Hilfe!» Als ich mich umsah, sah ich das eine Frau ein Kind kidnappte. Plötzlich sah ich, dass die Obdachlose weg war mit dem Hut und allem anderen was sie hatte. Da merkte ich, dass ich einen riesen Fehler begann und zwar gab ich einer Kidnapperin Geld! Ich suchte nach der Kidnapperin und dem Kind, doch vergebens. Plötzlich sah ich Blut am Boden, ich rannte so schnell wie ich kannte nach Hause. Als ich zuhause ankam, fand ich niemanden. Ich suchte überall. Im Keller, in der Stube, im Schlafzimmer, im Bad, auf dem Dachboden, in der Küche doch niemanden war hier! Wurden sie gekidnappt oder gingen sie Einkaufen? Das ist mir ein Riesen Rätzel. Ich kam auf eine Idee, ich schnappte mir das Mobiltelefon aus der Küche und rief meiner Mutter an. Niemanden nahm ab! Doch plötzlich hörte ich eine kratzende, kalte und fiese Stimme. Die Stimme sagte: « 30'000 Dollar dann kriegst du deine Eltern wieder, sonst werden deine Eltern Geschichte sein!» Ich bekam schreckliche Angst. Ich nahm all meinen Mut zusammen und fragte den Unbekannten Anrufer: «Wann und wo willst du das Geld?» «Heute Nacht um 0:00 Uhr im Stadtpark bei den Blutflecken, wenn du Zeugen mit bringst wirst du auch bald Geschichte sein!», antwortete mir der Unbekannte Anrufer. Um 23:45 Uhr ging ich in den Stadtpark, bei den roten Blutflecken. Das Geld habe ich von meiner Nachbarin ausgeliehen und gesagt ich gebe es ihr bald wieder zurück. Ich habe sie ein bisschen angelogen. Ich sagte ihr, dass ich in der Schule 30'000 Dollar zeigen sollte, weil wir in der Schule Geld durchnehmen. Als ich ankam sah ich, dass der Kidnapper und Mörder schon wartete. Ich gab ihm das Geld, und bekam meine Eltern. Ich fragte den Kidnapper und Mörder: «Wer bist du, und weshalb machst du das?» «Ich bin dein Nachbar Mathias Müller, und die Blutflecken sind Ketchup flecken. Ich habe das gemacht, weil ich mit dem Kind was besprechen wollte genau wie mit deinen Eltern, das darf ich aber nicht sagen was ich mit ihnen besprochen habe. Ach ja mit der Obdachlosen habe ich auch gesprochen und ihr Geld gegeben. Alle sagten, ich sei ein Kidnapper und Mörder, obwohl ich das gar nicht bin!», antwortete mir Mathias. Meine Nächste Frage lautete: «Wofür benötigst du das Geld?» «Ich spende das Geld den Afrikaner, weil das sonst niemanden macht.» sagte Mathias. «Okay du kannst das Geld behalten, aber du wirst trotzdem 1 Jahr im Gefängnis verbringen.» Mathias zuckte das Messer und bedrohte mich: «Halt einfach deine Klappe, und sage nichts der Bullen! Sonst weisst du was passiert!» Mir kam der schreckliche Gedanke, dass meine Eltern die Bullen schon Gerufen haben. In diesem Moment hörte ich die Sirenen und die scharfe Klinge des Messers. Plötzlich schreckte ich aus meinem Alptraum, und weinte. Meine Mutter kam zu mir und ich beruhigte mich. Alles war ja nur ein Traum und mein Nachbar Mathias war in Wirklichkeit der netteste Typ der Strasse.