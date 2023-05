Klub der jungen Geschichten Der Killer-Clown Jana Germann, Beromünster, 6. Primar

(chm)

Wir waren uns absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. «Los Leute schneller, ich freue mich schon so auf das Campen!», schrie Emelie. «Ja, wir kommen ja schon!», pustete Mark. Luisa stotterte: «Seid ihr euch ganz sicher, dass nichts passieren wird?» «Man Luisa, sei kein Angsthase, wir haben alles unter Kontrolle», sagte Antonia. Nach ein paar Minuten waren sie an einer Lichtung angekommen. «So, da wären wir. Das ist ein schöner und guter Ort zum Campen», erklärte Dean. Emelie schwärmte: «Ja voll, das ist ein toller Ort, wir werden sicher genug Platz haben.» «Wollen wir Feuerholz sammeln gehen? Weil ehrlich gesagt möchte ich möchte nicht Feuerholz sammeln gehen, wenn es schon dunkel ist.» fragte Luisa. «Ja, das finde ich eine gute Idee, wollen wir uns aufteilen?», fragte Antonia. «Ja, können wir, was haltet ihr davon, wenn ich, Dean und Antonia Feuerholz sammeln gehen und Luisa und Mark unsere Zelte aufbauen?», schlug Emelie vor. Alle hatten Emelie zugestimmt und gingen an die Arbeit. Doch plötzlich wurde es dunkel und es fing an zu donnern und es regnete wie aus Eimern. Emelie verlor den Weg und hatte Todesangst. Emelie schrie: «Hilfe! Hört mich denn keiner!» Emelies Herz gefror ganz schnell, als sie einen Killer-Clown mit einem Messer und einer Axt sah. Er rannte auf sie zu und sagte: «I see you, I kill you!» Emelie probierte weg zu rennen, aber es war zu spät, er schlug sie KO. Er nahm sie an ihrem Zopf und zog sie einen Hügel hinauf. Als Emelie aufwachte, schlug ihr Herz noch schneller, sie war in einem Haus gefangen, in dem ganz viele Särge waren. Emelie dachte sich, dass in diesen Särgen ganz bestimmt Leichen drinnen waren, aber so genau wollte sie es auch nicht wissen. Doch als sie sah, dass der Killer-Clown einen toten Menschen auf den Tisch legte und seine Augen, Hände und Knochen ass und sein Blut trank, gefror ihr das Blut in den Adern. Er schaute zu ihr rüber und lächelte gruselig. Ihm floss das Blut aus dem Mund. Er kam auf sie zu und sagte: «I see you, I kill you». Als er vor ihr stand, holte er etwas aus seiner Hosentasche. Doch als sie sah, dass er eine Pistole herausholte, schrie Emelie nur noch. Er drohte ihr: «Wenn du jetzt nicht ruhig bist, schiesse ich!» Emelie war blitzschnell ruhig. Doch dann hörte er etwas und rannte durch eine Tür. Emelie sagte: «Los Emelie, das ist deine Chance!» Sie nahm die Pistole und schoss in die Wand. Zu ihrem Erstaunen hat es funktioniert. Sie rannte auf das Loch zu und kroch hindurch. Kurz daraufhin kroch auch der Killer-Clown durch das Loch und folgte ihr. Sie rannte so schnell zum Zeltplatz, wie sie konnte. «Emelie, aufwachen, wir sind hier in der Schule und nicht Zuhause», sagte die Lehrerin. «Ehm… ja, tut mir leid», stotterte Emelie. Die Lehrerin erzählte: «Weil ich davon ausgehe, dass du unser neues Thema nicht mitbekommen hast, sage ich es dir nochmal. Wir haben das Thema Horror Geschichten. Tut mir leid meine lieben Schüler, machen wir weiter.» Die Lehrerin fährt fort: «Ich habe heute Morgen einen Artikel gefunden, in dem ein Mädchen von einem Killer-Clown gefangen wurde.» Emelie stockt der Atem. «Doch wo er heute ist, weiss niemand.»