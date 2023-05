Klub der jungen Geschichten Der kleine grüne Troll im Schrank Jonas Graber, Willisau, 6. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich hatte riesig grosse Angst und rief meinen besten Freund Pepito. Er ist sehr mutig und stark. Pepito kam sofort und fragte was los sei. Ich sagte, dass im Schrank etwas grün leuchtete. Pepito dachte schon an das Schlimmste. Dann hatte er mir eine Geschichte von einem grünen Troll erzählt.

Es war einmal ein kleiner grüner Troll. Er suchte seit hunderten von Jahren einen guten Freund. In Trollhausen ist es aber so, dass nur die grossen Trolle Freunde finden. Wer gross war hatte viele Vorteile. Zu den Grossen war man nett und hatte sie bewundert. Die Kleinen wurden ignoriert und man lachte sie oft aus. Der grüne Troll ist leider der Kleinste von allen. Dabei ist der grüne Troll der reichste in Trollhausen, aber in Trollhausen geht es nicht ums Geld. Bei ihnen geht es nur um die Grösse. Der grüne Troll hatte es schon hundertmal versucht mit irgendwelchen Tränken grösser zu werden. Leider wurde er aber mit jedem Jahr immer kleiner. Er wusste sich am Ende nicht anders zu helfen, als sich umzubringen. Also trank er einen grünen, kleberigen Todestrank, der seinem Leben ein Ende setzte. Jetzt lebt er als Geist in alten Schränken und möchte alle Menschen, denen er begegnet, verzaubern, dass sie nie mehr Freunde finden. Die Menschen sollen das Gleiche erleben wie er.

Diese Geschichte hatte mir jetzt noch mehr Angst eingejagt. Ich war schon immer ein ziemlicher Angsthase und Pepito hat mir oft mit seinem Mut in schwierigen Situationen geholfen. Doch ich wusste, dass Pepito jetzt auch Angst hatte. Pepito zitterte nämlich und war ganz weiss im Gesicht. Wir machten uns Gedanken, was wir machen sollten. Weglaufen war keine gute Lösung. Der Geist wäre dann immer noch da. Da hatte ich eine Idee. Ich wusste, dass es in der Stadt einen Geisterbeschwörer gab. Wir gingen sofort mit dem Velo zu dem kleinen Laden von Mr. Piep. Ich und Pepito sagten ihm was passiert war. Er kam gleich mit uns zurück in den Keller. Nach einer Weile sagte er uns, dass er nichts sehen konnte und keine Verbindung zu einem Geist herstellen konnte. Also ging Mr. Piep wieder. Ich und Pepito gingen kurz etwas essen. Nach dem Essen schauten wir wieder, ob es immer noch leuchtete. Es leuchtete zwar noch, aber wir hörten auch ein Piepsen. Wir dachten nach und plötzlich ging die Schranktür von alleine auf. Es sprang eine leuchtende Maus an mein T-Shirt und ass ein kleines Stück Käse, das ich an meinem T-Shirt hatte. Offensichtlich hatte die Maus das Stück Käse gerochen. Als wir genauer hinschauten, war ein Eimer mit Leuchtfarbe angeknabbert. Die Maus musste riesig Hunger gehabt haben und die Farbe gegessen haben. Deswegen leuchtete sie so grün. Ich und Pepito waren sehr überrascht und froh, dass diese Geschichte ein gutes Ende genommen hat. Der Geist des Trolles muss in einem anderen Schrank sein Unwesen treiben.