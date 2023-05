Klub der jungen Geschichten Der Knall Julia Dubacher, Luzern, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand geöffnet hatte. Ich dachte mir nichts dabei. Weil es schon spät war und ich allein zuhause war, ging ich ins Bett und probierte zu schlafen eine Weile verging und ich schlief ein, bis ich von einem lauten Knall aufwachte also stieg ich aus dem Bett, zog meine Hausschuhe an und ging die Treppe runter ich habe mir nur gedacht was auch immer da unten ist war nicht willkommen. Ich sagte „Hallo wer ist da“ niemand antwortete ich nahm ein Besen in die Hand und ging noch weiter. Bis ich zur nächsten Treppe kam und da hab richtig Angst bekommen. Dann habe ich etwas vorbei huschen gesehen und ich bin so erschrocken das ich gleich wieder hoch gerannt bin Und mich unter meiner Decke versteckt habe. ich habe mich an mein geheimversteck aus der dritten Klasse erinnert es ist sogar in meinem Zimmer also bin ich da rein gegangen. Am nächsten morgen habe ich mich getraut nochmal nach unten zu gehen in den gruseligen Keller ich habe alles abgesucht ausser 2 Schränke im einen hatte es nur ein kaputtes licht drinnen im anderen waren alte Kleider von mir und meinen Eltern ich ging also wieder hoch und fragte ob eine Freundin abmachen kann anschliessen kam sie dann auch zu mir aber nicht für sehr lange weil es schon 5 Uhr war ich habe mich aufs Sofa gekuschelt und habe einen Film geschaut meine Eltern haben mir geschrieben dass sie noch für drei Tage weg sind wie doof sie haben aber gesagt das meine aller beste Freundin Kim kommen kann aber nur für eine Nacht ich war also nur noch zwei Tage alleine zuhause ich machte mir einen Tee und dann hat es geklingelt. Kim war da yay wir haben Gruselfilme bis 12 Uhr in die Nacht geschaut wir wurden beide müde und gingen schlafen. Ich wachte wieder ab demselben knall auf immer dieses Bomm Bomm Bomm genau dasselbe Kim kann schlafen wie ein Bär im Winterschlaf. Ich weckte sie dann aber auf und sagte ich habe dieses Bomm Bomm Bomm wieder gehört von dem ich dir erzählt habe sie hat dann gesagt komm wir gehen in deinen Keller schauen also gingen wir nach unten sie ging voraus, denn ich bin ein angst Hase. Wir kamen an der Türe an, die zum Keller führt und plötzlich hatte Kim irgendwie auch Angst. Wir sind zu den zwei schränken wieder gekommen und wir Sprechen uns ab das ich den Schrank mit dem kaputten licht nehmen soll und sie denn mit den alten Kleidern. Wir zählten auf drei „123“ Kim sagte „alles gut da ist nichts drin“ während ich die Tür nicht auf bekam ich habe ihr gesagt sie soll mir helfen wir haben es zusammen versucht und es ging irgendwie immer noch nicht als wir gerade die Treppen rauf gehen wollten sprang die Tür auf und machte einen sehr lauten Knall BOM wir sind so erschrocken. Aber irgendeine stimme in meinem Kopf sagte mir mach die Tür auf ich traute mich also und machte sie dann auf und da drinnen war ein kleines Süsses Monster DACHTEN WIR, bis es uns anschrie und die spitzigen zähne zeigte. wir rannten so schnell wie wir konnten und sperrten das Monster ein und wollten nur noch schlafen am nächsten Morgen haben wir herumgeforscht, was das ist, und es hat sich rausgestellt das es ein Süsses Monster ist das entkommen ist von einem bösen Zauberer wir machten einen heil trank und haben es ihm gegeben und er war geheilt.