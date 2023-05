Klub der jungen Geschichten Der knifflige Diebstahl Joelle Ziegler, Flüelen, 6. Primar b

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Wir wurden bestohlen und konnten den Dieb nicht fassen. Aber jetzt mal zu uns: Wir sind die Kniffligen 5. Die Kniffligen 5 bestehen aus mir Livia, meinem Zwillingsbruder Liam, unserer Cousine Louisa, wir drei sind 13 Jahre alt und gehen ins 1. Gymi, und dann gibt es natürlich noch Louisa’s Bruder Tim, er ist 12 Jahre alt und das fünfte Mitglied ist Tinkabell, unser Pferd. Tinkabell wird von uns nur Tinka genannt. So jetzt aber zu unserem Abenteuer.

Alles begann vor etwa zwei Wochen. Genauer gesagt in der grossen Pause. Ich und Louisa waren auf der Pausenhof-Slackline und alles war perfekt. Doch dann kam eine Person, wir hatten diese Person noch nie zuvor gesehen. Die Person rannte auf uns zu, schnappte sich unsere Turnbeutel und rannte dann weiter. Ich rannte der Person nach und Louisa heftete sich mit mir an die Fersen des Diebes. Der Dieb war plötzlich unauffindbar. Sofort suchten wir Liam und Tim. Liam und Tim konnten es kaum glauben und fragten uns, was wir in denn alles in unseren Turnbeuteln hatten. Wir hatten beide unser Handy, Busbilett, Portemonnaie mit ca. 50 CHF und unsere Sportklamotten, die wir nach der Pause gebraucht hätten, darin. Wir gingen ins Sekretariat zu unserer Schulleiterin Frau Steiner. Frau Steiner traute kaum ihren Ohren und wollte schon die Polizei rufen. Doch wir wollten den Fall selbst lösen. Frau Steiner erlaubte es uns, gab uns jedoch nur vier Tage. Nach der Schule begannen wir zu ermitteln, ach ja, unsere Turnbeutel fanden wir in der Fundkiste leider nur mit unseren Sportklamotten darin. Unsere Handys, Busbillette und Portemonnaie waren weg. Liam und Tim spendierten uns die Busfahrt. Wir konnten uns noch an das Gesicht des Diebes erinnern und erstellten uns ein Phantombild. Am nächsten Tag gingen wir zu viert über den Pausenhof und suchten ein passendes Gesicht. Es dauerte lange aber nach etwa 10 Minuten sahen wir eine Person, die dem Dieb zumindest sehr sehr ähnlich sah. Wir sprachen die Person, ein er, darauf an. Doch er wollte es nicht zugeben. Als wir am Mittag in den Bus einstiegen, sahen wir den vermuteten Dieb. Er hatte genau dasselbe Busbillett wie Louisa es bis vor einem Tag noch hatte. Wir erkannten es an einem Knick. „Jetzt bist du überführt!“, sagten wir ihm und brachten ihn auch gleich zur Schulleiterin. Dort gab er es dann zu. Er sagte: „Ich habe es getan, weil ich neidisch auf Livia und Louisa war und sie sich immer ihrem Detektiv-Klub gemeint haben. Es tut mir leid, es wird nicht wieder vorkommen.“ Wir bekamen ein Jahresabo fürs Schwimmbad im Nachbarsdorf als Wiedergutmachung von Leander, dem Dieb.