Klub der jungen Geschichten Der lange Weg Marie Hirschi, Littau, 5. Primar

(chm)

1Kapitel

Zwei Katzen liefen den nassen Asphalt entlang. Es regnete heftig endlich fanden sie ein grauer Container sie schlüpften hinein und schliefen gleich ein.

Am nächsten Morgen wachten Shiva und Kahla auf und blinzelten die ersten Sonnenstrahlen schienen durch die Lücken des Containers. Sie kletterten hinaus.

Die Sonne schien herrlich warm. Letze Nacht waren sie von ihrer Schwester getrennt worden. Weil die alte Margret bei denen Shiva, Kahla und Luna die Schwester von Shiva und Kahla

gewohnt hatten ist ins Altersheim gekommen und sie wollte die Katzen Geschwister einschläfern. Doch Shiva Frau mit ihnen mehrmals zum Tierarzt gegangen sind, der gleich neben dem Park ist. Sie liefen bis zum kleinen See, der in der Mitte des Parkes ist. Dort legten sie sich nieder. Dann meldete sich Shiva: Arme Luna, wir hätten sie nicht im Stich lassen sollen. Ich meine, dass wir nicht einfach verschwinden sollten. Eine lange Stille Tille trat ein. Dann endlich sagte Kahla: Ja, das hätten wir nicht sollen.

Wieder fing es an zu Regnen. Und Kahla sagte mit wütender Stimme: du hast gesagt das wir verschwinden sollten. Sonst hätte ich Luna gerettet. Mit diesem Wort rannte sie in den Regen davon. Shiva rannte der aufgelöster Kahla hinterher. Sie rannte Kahla hinterher, bis sie an einem grossen Halt machte. Sie wollte Kahla noch von der Strasse holen, da sah sie wie ein grosses Auto sich näherte das Licht des Autos blendete und sie lies Kahla los. Das Auto war nun nur noch zwei Meter entfernt und Kahla wollte noch davonrennen, aber es war zu spät. Kahla blutete heftig. Der regen wischte das viele Blut weg. Shiva zog Kahla wieder in den Container, in dem sie letzte Nacht sich vor dem Regen schützten. Dann fiel Shiva in einen unruhigen Schlaf.

2 Kapitel

Am nächsten Morgen erwachte Shiva, weil eine Hand den Container öffnete in der anderen Hand hielt sie ein blauer Müllsack und sie wollte den Müllsack in den Container werfen aber in diesem Augenblick hielt sie inne und lies den Müllsack sinken und starte Shiva und die blutende Kahla an. Dann hob sie vorsichtig Kahla und Shiva auf und lief zu einem grossen, weissen Haus auf der Eingangstür hing ein Schild und auf dem stand Tierarzt sie öffnete die Tür und lief bis zu einer weissen Tür und öffnete sie legte die beiden Katzen auf ein weisses Tuch und untersuchte sie gründlich bei Kahla wischte sie das Blut weg und untersuchte die Wunde. In diesem Moment klingelte das Telefon die Frau mit dem lockigen braunen Haar ging an das Telefon und sagte: Hallo hier ist Dominique Lascana, Tierärztin in der Stockhalm Strasse 13 was ist los? Oh, guten Morgen Frau Lascana es handelt sich um drei Katzen die eigentlich eingeschläfert werden sollten aber zwei Katzen sind verschwunden und eine ist nun noch in der Praxis sie heisst Luna und die anderen zwei heissen Kahla und Shiva.

Könnten sie sie einschläfern? Und die anderen zwei Katze finde und auch einschläfern? Da antwortete Dominique oh natürlich. Und sie legte auf. Und untersuchte die beiden wieder da sah sie die Halsbänder sie die die beiden anhatten. Auf dem ersten stand Shiva und auf dem stand Shiva und Kahla.

Seitdem kümmerte sich Dominique immer um sie eines Tages wollte Dominique Margret besuchen also gingen sie ins Altersheim. Sie klingelten und fragten, ob sie Margret besuchen können, da sagte die Ärztin sie sei diese Nacht gestorben. Und nun gehörte Shiva und Kahla ihr