Klub der jungen Geschichten Der lange Weg zum… Soraya Schmutz, Eschenbach, 4. Primar

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück.

Einmal am Morgen weckte mich der Wecker. «Ich habe verschlafen!!», schrie ich. Nun hüpfte ich aus dem Bett. Ich zog noch schnell meine Klamotten an. Schliesslich war ich im Stress, weil ich noch ins Rathaus wollte. Jetzt ging ich los, aber auf dem Weg zum Rathaus sah ich eine obdachlose Frau. Kurz darauf hatte ich Mitleid und warf ihr 2 Franken ihn den Hut, der vor ihr lag. « Danke!», rief die Frau hinter mir her.

Mir ging es gut, dass ich der Frau helfen konnte.

Nun lief ich, so schnell wie ich konnte. Einmal habe ich nicht auf den Boden geschaut. Ich war ein paar Zentimeter vor einem Hundehaufen entfernt. Plötzlich gab es ein lautes Knallen und ich landete nicht auf dem Hundehaufen. Ich war verwirrt, weil da war ja eben noch einer. Die Leute sahen mich komisch an. Egal, ich ging weiter. Beim Rathaus angekommen, sah ich die obdachlose Frau wieder. Ich ging zu ihr und sagte: «Wie kamen sie so schnell hier her??» Die Frau antwortete: «Kennen wir uns?» Hatte sie mich schon vergessen?? Etwas durcheinander ging ich ins Rathaus.

Später lief ich wieder raus und die Frau war verschwunden. Verwundert blicke ich mich um, doch ich konnte sie nirgends sehen. Achselzuckend lief ich nach Hause. Doch vor meinem Haus sass die Obdachlose und grüsste mich freundlich. Was für ein merkwürdiger Tag!

Am Abend war ich müde und ging schlafen.

Ich schlief ein und begann zu träumen.

In meinem Traum begegnete ich der Obdachlosen. Überall, wo ich hinschaute oder ging, sah ich sie. Das war komisch.

Schweissgebadet wachte ich auf.

Ich ging was trinken, dann schaute ich aus meinem Fenster und die Obdachlose war immer noch da.

Aber sie schlief nicht. Sie war hellwach und ihre Augen waren weit geöffnet. Ich hatte Angst und ging wieder schlafen. Am nächsten Morgen ging ich aus meinem Haus und bemerkte,

dass ich nur geträumt hatte. Also ging ich in die Stadt und ihr glaubt nicht, was ich da sah: die Obdachlose!

Ich war in Panik und rannte weg. Dabei sprang ich in einen Laternenmasten.

Ich wachte in einem kranken Haus auf und sah mich verwirrt um. War die obdachlose Frau meine Mutter?

Ende