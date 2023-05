Klub der jungen Geschichten Der längst ausgestorbene Grossvater Teil 1 Filip Malbasic, Dierikon, 6. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte, und plötzlich… Aus dem nichts ging das Licht im Schrank aus und an. Kevin blieb erschreckt stehen, dann begann er anzurennen. Vor Schreck rann ich sofort aus dem Keller raus, schloss die Kellertüre ab und versteckte mich unter einem Tisch mit einer grossen Tischbedeckung drauf. Auf einmal ertönte ein lauter krach aus dem Keller. Ich bekam direkt Panik und wusste nicht mehr was machen also blieb ich einfach unter dem Tisch und wartete ein paar Minuten. Ich hörte die ganze Zeit laute Schritte von unserem Grossvater, der längst ausgestorben ist in unserer Wohnung. Mein Grossvater hat nämlich schon immer so laute Schritte in unserer Wohnung. Ich bin allein zu Hause. Ich bin erst 11 Jahre alt und bin eher der ängstliche von unserer Familie. Meine Mutter und Vater kommen erst in 5 Stunden nach Hause! Ich hatte einen kurzen Blick nach draussen gemacht und ich sah… einfach meinen Grossvater mit nur einem Bein. Sein ganzes Gesicht ist verblutet. Er sieht genau aus wie ein hässlicher Zombie. Überall sind Blutspuren das mich richtig zum Zittern bracht. Ich entschloss einfach raus aus dem Haus zu rennen. Draussen war es dunkel und neblig. Man hatte fast nichts gesehen. Es hiess das das Datum von Heute also der 1.9.2001 immer ein sehr dunkler und nebliger Tag sei. Ich ging auf die Suche einen Wald zu finden. Schlussendlich nach 40 Minuten fand ich einen Wald. Ich lief noch ein paar Meter und dann… wieder mein Grossvater, der längst ausgestorben ist! Er sieht so gruselig und hässlich aus und macht mir im Dunkeln auch richtig Angst. Er hat sogar einen riesigen Messer in der Hand. Ich sah plötzlich ein Mensch, der mich sicher mitnehmen wollte mit seinem grossen Jeep. Doch ich hatte sehr Glück. Der Mann mit einem langen Bart rief mich und sagte: Hey, steig schnell ein, da ist ein Mensch mit einem Messer in der Hand, der könnte dich töten. Ich stieg sofort rein in das Auto rein da stellte mir der nette man mir ein paar Fragen. Die Fragen, die er mir stellt, hört ihr jetzt. Was machst du hier allein. Kevin redet: Ich bin hier ganz allein, ich musste verschwinden den genau dieser Mann war bei mir zu Hause. Als ich einen lauten krach hörte wusste ich, dass hier jemand fremdes in meinem Haus ist, denn meine Mutter und mein Vater sind jetzt in der Arbeit. Sie schaffen jetzt bis um 7:00 Uhr morgens. Der Mann stellte Kevin noch eine letzte Frage. Sie lautet: Was hast du hier zu suchen. Kevin widersprach: Ich bin verschwunden von meinem zu Hause, denn es war viel zu gefährlich und ich habe mich sogar verlaufen jetzt im Wald. Ich kenne den Ort nicht auswendig da, wo ich auch wohne. 10 Minuten später sahen wir das Ende vom Wald und wir haben keine Ahnung, wo wir uns befinden. Genau als wir rausgefahren sind mit dem Auto aus dem Wald stand in der Nähe gerade ein Krankenhaus, das aber Uhr alt aussieht. Das Krankenhaus hatte überall hängendes Moos, kaputte Fenster und sogar Papierrollen verstreut am Krankenhaus, dass ziemlich unheimlich aussieht! Wir entschlossen uns mal dort reinzugehen. Meine Beine waren schon richtig am Zittern. Aber trotzdem hatte ich richtig Lust da reinzugehen. Als wir die Türe öffneten stand ein grosser schatten am Boden. Der Schatten ist ungefähr 3 Köpfe grösser als unser Schatten. Zitternd drehten wir uns um, und sahen plötzlich auf einmal den Grossvater von Kevin wieder per Zufall. Der griff uns ohne Grund an mit seinem riesigen Messer. Er sticht im fremden Mann das Messer direkt ins Herz und so wie es aussieht ist der Mann tot! Ich bin gerade noch rechtzeitig die Treppen hochgerannt, und als ich im Oberstem Stock angekommen bin hatte es nur eine einzige Tür, in die ich noch reingehen konnte. In dieser Tür lag ein anderer Mann tot am Boden. Ich höre wieder die lauten Schritte von meinem Grossvater! In diesem Raum, in dem ich gerade drin bin, hatte es einen Schraubenzieher und einen Hammer. Ich nahm den Schraubenzieher und den Hammer in die Hand. Ich schraubte die Schrauben aus dem Boden Raus das die Eiserne Treppe nicht mehr gut hält. Danach könnte mein blöder Grossvater runterfallen, weil er so schwer ist. Und dann ist er wirklich runtergefallen der Fettsack. ``Haha du loser``. Und somit haben wir die kleine, aber auch ein bisschen schwierigere Mission abgeschlossen.