Klub der jungen Geschichten Der Lehrer Test Florian Imfeld, Adligenswil, 1. Oberstufe

Wir waren uns absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Meine Klasse und ich kamen mal auf die Idee einmal ein Lehrer zu testen, wie schnell er andere Kinder herausschickt, wenn sie die Klasse stören. Leider lief alles ziemlich aus dem Ruder. Mein Freund und ich übernahmen die Aufgabe der nervenden Kinder. Also beschlossen wir, es am nächsten Morgen durchzuziehen. Wir dachten der Lehrer würde uns nur etwa auseinandersetzen. Aber was dann passierte war nicht unser Plan. Wir haben absolut nie das gemacht, was der Lehrer von uns erwartete, stattdessen sprachen wir immer zusammen, lachten immer, wenn der Lehrer etwas sagte, sprachen wir alles nach was er sagte. Während der Pause sprach der Lehrer mit uns und fragte was soll das? Sonst müsst ihr nach draussen und Strafarbeiten machen. Wir machten weiter, da wir fanden, dass es noch nicht genug war, wenn er uns nur sagt, dass wir nur Strafarbeiten machen müssen. Aber danach lief alles aus dem Ruder. Der Lehrer schickte uns nach draussen. Aber wir sagten: April, April dabei war es Mai. Der Lehrer hatte spätestens ab da genug von uns, er sagte darauf: heute ist nicht mehr April, sondern Mai. Darauf sagten wir: Oh da haben wir uns wohl im Datum geirrt. Dann flippte er ganz aus und rief unsere Eltern an. Als die Eltern da waren sagten wir: „Wir haben nur getestet, wie schnell Herr Baum uns rausschicken und das im Namen der ganzen Klasse. Haben sie sich nicht gefragt, warum der Rest der Klasse sich nicht aufgeregt hat?“ Weiter sagten wir: „Und das alles haben wir gemacht, um zu sehen, wie schnell sie handeln, wenn jemand stört.“ Der Lehrer hatte Verständnis und sah von einer Strafe ab. Er fragte uns und der Rest der Klasse, ob er genug schnell reagiert habe. Wir antworteten: „Es war genug schnell und er soll das bitte so beibehalten.“ Der Rest des Tages war alles wieder in Ordnung und Herr Baum konnte normal mit dem Unterricht weiterfahren. Am nächsten Tag kahm sogar die Schulleitung zu uns und sagte: „Ihr könntet das bei allen Lehrpersonen machen, weil ich nehme an auch Lehrer möchten ein Feedback von den Schülern und nicht nur die Schüler und Schülerinnen von den Lehrpersonen.“