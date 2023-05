Klub der jungen Geschichten Der letzte Sprung Lara Herrmann, Walchwil, 3. Kanti (9. Oberstufe)

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.

Diese Worte verfolgen mich seit 9 Wochen. Es sind die Worte, die ich damals direkt nach dem Unfall gesagt hatte. Worte, die helfen sollten, es aber kein Stück besser gemacht haben.

Es ist 5 Uhr nachts und ich liege- mal wieder- schweissgebadet in meinem Bett. Mehr als zwei Monate später, sehe ich immer noch sein Gesicht vor mir: Erst mit weit aufgerissenen Augen und der Angst ins Gesicht geschrieben. Doch dann unerwartet ein leichtes Lächeln und ausgebreiteten Armen, so als würde er sich auf das freuen, was ihm bevorsteht. Und dann ist er tot. Und all das nur wegen mir. Wütend auf mich selbst und die Welt, beginne ich zu schreien und schleudere die Bücher von meinem Nachttisch. Doch dann weicht die Wut und machte dem bekannten Gefühl von Leere Platz. Ich habe Louis, meinen besten Freund, für immer verloren. Zusammengekauert fange ich an zu weinen.

Am nächsten Morgen stehe ich mit zitternden Beinen auf und gehe in die Küche. Schon wieder spüre ich das Bedürfnis mich in meinem Bett zu verkriechen und nie wieder aus dem Haus zu gehen. Ich kann es nicht ertragen. Alles in dieser WG erinnert mich an ihn. Ich öffne den Kühlschrank, wobei mein Blick auf ein Foto von uns beiden fällt. Mit grinsendem Gesicht, leuchtenden Sommersprossen und verstrubbelten, braunen Haaren lacht er in die Kamera. Das Foto wurde letzten Sommer aufgenommen. Die beste Zeit meines Lebens. Und auch dieser Sommer sollte mindestens genauso gut werden. In diesem Jahr waren wir in Kanada campen und das Skydiving am Ende unserer Reise sollte der krönende Abschluss sein. Ich musste ihn tagelang dazu überreden, bis er endlich einwilligte mit mir zusammen den Sprung aus dem Flugzeug zu wagen. Doch dann öffnete sich sein Fallschirm nicht und unsere Ferien nahmen ein tragisches Ende. Ich spüre die heissen Tränen auf meinen Wangen und blicke das Foto an, auf dem unsere Welt noch in Ordnung war. Damals konnte noch niemand ahnen, dass dies sein letzter Sommer sein würde.

Trost suchend, gehe ich in sein Zimmer. Überall sind Dinge, die mich an ihn und seine grosse Leidenschaft- die Musik - erinnern. Mein Blick fällt auf ein kleines Notizbuch. Zögernd öffne ich es. Was ich dort lese, verschlägt mir den Atem. «Liebe Luna. Wenn du das liest, bin ich vermutlich nicht mehr hier. Vor einigen Wochen wurde bei mir eine tödliche Krankheit festgestellt. Ich will es dir nicht sagen und die Zeit in Kanada, ohne Traurigkeit geniessen. Denn die Zeit mit dir ist das Wertvollste für mich. Du bist das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist. Danke für ALLES! In Liebe Dein Louis.» Tränenüberströmt fasse ich einen Entschluss.

2 Tage später sitze ich mit zitternden Händen und dem Fallschirm auf dem Rücken in dem Flugzeug, welches mich hoch über Kanada bringen sollte. Ich denke an die schöne Zeit mit Louis zurück. Er hat mir in schweren Zeiten immer gesagt: «Die Melodie des Lebens und der Fröhlichkeit hört nie auf zu spielen, Luna. Du musst nur gut genug hinhören.» Während ich den Wind im Gesicht spüre, denke ich: «Louis hätte gewollt, dass ich mein Leben weiterlebe und glücklich bin.» Und nun war ich soweit die Traurigkeit zu vergessen. Mit den zahlreichen lustigen, ernsten, traurigen und wunderschönen Erinnerungen an den wichtigsten Menschen, der je in mein Leben getreten ist, kann ich alles meistern.

Wenige Augenblicke später, wage ich den Sprung in mein neues Leben, welches sich Louis für mich gewünscht hätte. Mit einem Lächeln auf den Lippen und eine wunderschöne Melodie summend, die Louis im Himmel ganz bestimmt hören würde. Ich weiss er ist bei mir.