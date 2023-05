Klub der jungen Geschichten Der Leuchtende Eingang Igor Stankovic, Emmenbrücke, 3. Sek

Der Leuchtende Eingang

Er warf dem Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag.

Was dann geschah, gab ihm auf besondere Weise viel mehr zurück.

Vor vielen Jahren lief Jovan die Ottakringerstrasse herunter in Wien. Glücklich spazierte Jovan, weil er vorhin eine Wette im Sport-Wettbüro von seinem Kollegen Zoran gewonnen hatte. Mit seinen gewonnenen 1400 Euro wollte er sein Haus in seiner Heimat weiter finanzieren. Freudestrahlend lief er. Plötzlich hörte Jovan eine Stimme in gebrochenem Deutsch «Bitte ein Euro Bitte» Jovan drehte sich um und warf in den Hut des Obdachlosen eine Münze. «Warte ich habe etwas für dich», Jovan drehte sich wieder um und sah wie der Obdachlose eine Tür öffnete. Hinter der Türe war es sehr hell und es strahlte heftig. Völlig unerwartet blickte Jovan zur Tür. « Geh hinein und hol dir den Schatz» sagte der Obdachlose. Ohne zu zögern ging Jovan hinein und holte sich den Schatz. «Boah mit diesem ganzen Schmuck könnte ich einen lebenslangen Vorrat von Marlboro Stangen kaufen!» sagte Jovan aufgeregt. Doch dann drehte sich der Obdachlose zu Jovan und flüsterte ihm ins Ohr. «Pass aber gut auf Jovan, dieser Schatz wird Jahrzehnte lang gesucht! Darum bitte ich dich diesen Schatz nicht zu verlieren, es werden hunderte kommen um dich zu jagen!» Überrascht sagt Jovan «Ich werde den Schatz schützen, Ich brauch das Geld!» Vorsichtig lauft Jovan weiter und gelingt zum Westbahnhof Wien. Dort traf er seine vorbestraften Kollegen und gründete mit ihnen ein Team um den Schatz zu schützen. Der Anführer ist Jovan Crnogorcevic, er ist 26 Jahre alt, aus Montenegro und wurde wegen Betrug einer Millionenfirma angeklagt. Der Schütze ist Dragan Jovic, er ist 29 Jahre alt, aus Serbien und wurde wegen Waffenhandel angeklagt. Dragan hat immer noch Kontakte mit der Mafia. Der Späher ist Veljko Milosavljevic oder auch Velja genannt, er ist 24 Jahre alt, aus Bosnien und hat Erfahrung als ehemaliger Gefängniswächter. Zuletzt gibt es noch Mirsad Hadzibegovic oder auch «Bosnjak» genannt, er ist ein bekannter Bosnischer Mafiosi. Er wurde wegen Körperverletzung und Drogenhandel angeklagt. Ein Tschetschene namens Abdulkerim Rrahmanabdulbegov hilft auch noch mit. Er ist gelernter Kampfsportler. Zusammen versteckten sie den Schatz in einem Lagerhaus in der Steiermark an der Grenze zu Slowenien. Sie organisierten sich sehr gut und waren für alles bereit. Aber dann kamen schon die ersten Feinde, sie griffen den Schützen Dragan an. Es war ein sehr bitterer Kampf. Der Späher erkannte die Feinde. «Das sind die Räuber aus Bulgarien!» schrie Veljko. Mirsad rannte zu Dragan um ihn zu helfen aber es war schon zu spät. Die Bulgaren haben Dragan entführt.

Teil 2 in Bulgarien

Jovan, Mirsad und Veljko packten ihre Sachen und gingen nach Bulgarien. Zum glück hatte Dragan sein Handy einen Tracker. Der Tracker führte nach Plovdiv in einem Keller ausserhalb der Stadt. Jovan, Mirsad und Veljko wussten das sie keine Chance hätten gegen gegen 100 Bulgaren also holten sie Verstärkung. Veljko hatte kontakte in ganz Ex-Jugoslawien. Er holte den Kroaten Stipe, den Albaner Bashkim und ein paar Bosnier. Insgesamt waren sie 62. Bashkim sprengte die Tür zum Keller und Mirsad, Jovan stürmten den Keller mit 46 Bosniern. Der Tschetschene Abdulkerim und Veljko sperrten das Gebiet um den Keller mit Stipe und 11 Bosniern ab. Jovan schaffte es Dragan zu retten. Die ganze gruppe flüchtete nach Montenegro, weil Jovan einen Ort kannte. Mirsad ging mit einem Helikopter nach dem Lagerhaus in Österreich um den Schatz zu holen. Heute lebt die ganze gruppe ausser Abdulkerim in Montenegro glücklich mit ihrem Schatz. Abdulkerim kehrte mit seinem Anteil zurück in Russland und die restlichen Bosnier in Bosnien.